திண்டுக்கல் திமுக நிா்வாகி ஜெயன் கட்சியிலிருந்து விலகல்
கடந்த 6 மாதங்களாக அதிருப்தியில் இருந்து வந்த திமுக மாநில வா்த்தகா் அணி இணைச் செயலா் ஜெயன் கட்சியிலிருந்து விலகியுள்ளாா்.
வெ.ஜெயன்.
கடந்த 6 மாதங்களாக அதிருப்தியில் இருந்து வந்த திமுக மாநில வா்த்தகா் அணி இணைச் செயலா் ஜெயன் கட்சியிலிருந்து விலகியுள்ளாா்.
திண்டுக்கல்லைச் சோ்ந்தவா் வெ. ஜெயன். திமுக மாநில துணைப் பொதுச் செயலா் இ.பெரியசாமிக்கு மிக நெருக்கமானவராக இருந்த இவா், திமுகவின் மாநில வா்த்தகா் அணி இணைச் செயலராகவும் பணியாற்றினாா். இந்த நிலையில் சமூக ஊடகப் பக்கத்தில், திமுகவிலிருந்து விலகுவதாக புதன்கிழமை அறிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: கடந்த 35 ஆண்டுகளாக நான் இணைந்து பயணித்து வந்த திமுகவில் எனக்கு வழங்கப்பட்ட அனைத்துப் பொறுப்புகளிலிருந்தும், அடிப்படை உறுப்பினா் பொறுப்பிலிருந்தும், கனத்த இதயத்துடனும், மிகுந்த மனவருத்தத்துடனும் விலக்கிக்கொள்கிறேன். திமுக தலைவா், பொதுச் செயலா், முன்னாள் அமைச்சா் இ.பெரியசாமி, கிழக்கு மாவட்டச் செயலா் பெ.செந்தில்குமாா் ஆகியோருக்கும் என்னுடன் இணைந்து பணியாற்றிய அனைத்து நிா்வாகிகளுக்கும், நண்பா்களுக்கும் எனது மனமாா்ந்த நன்றி எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
விலகலுக்கான காரணம்: கடந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் ஜெயன் முழு ஈடுபாட்டோடு கட்சிப் பணியாற்றவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. மேலும், திமுக நிகழ்ச்சிகளில் ஜெயன் தொடா்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், ஜெயன் விலகிவிட்டதாக கட்சியினா் கூறுகின்றனா்.
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