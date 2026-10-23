முதல்வா் கோப்பைப் போட்டிகளில் வென்ற மாணவிகளுக்குப் பாராட்டு
முதல்வா் கோப்பைக்கான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பழனி
முதல்வா் கோப்பைக்கான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பழனி
முதல்வா் கோப்பைக்கான போட்டிகளில் வென்ற பழனி பாரத் வித்யா பவன் பள்ளி மாணவிகளை ஆசிரியா்கள் பாராட்டினா்.
தமிழகம் முழுவதும் பள்ளி மாணவா்களுக்கான முதல்வா் கோப்பை போட்டிகள் நடைபெற்றன. கடந்த 18, 19-ஆம் தேதிகளில் சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு உடற்கல்வி, விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான முதல்வா் கோப்பை இரட்டையா் இறகுப்பந்து போட்டியில்
பழனி பாரத் வித்யா பவன் பள்ளி
மாணவிகள் தன்யஸ்ரீ (11-ஆம் வகுப்பு), ஜெயசப்தஸ்ரீ (9-ஆம் வகுப்பு) மூன்றாம் இடம் பெற்று தலா ரூ.50 ஆயிரம் ரொக்கப்பரிசை வென்றனா்.
இதேபோல திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான முதல்வா் கைப்பந்து போட்டியில் இதே பள்ளி மாணவிகள் ஜெயவா்ணிகா (12-ஆம் வகுப்பு), அபிரூபா (12-ஆம் வகுப்பு), கீதயாழினி (12-ஆம் வகுப்பு), கனிஷ்கா (10-ஆ ம் வகுப்பு), சாத்திகா ஸ்ரீ (9-ஆம் வகுப்பு) ஆகியோா் அடங்கிய குழுவினா் மூன்றாம் இடத்தைப் பெற்று தலா ரூ.25 ஆயிரம் ரொக்கப்பரிசை வென்றனா்.
பரிசை வென்ற மாணவிகளுக்கு வெள்ளிக்கிழமை பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவில், பள்ளிச் செயலா் குப்புச்சாமி, முதல்வா் கதிரவன், நிா்வாக அலுவலா் சிவக்குமாா், விளையாட்டு ஆசிரியா் மோகன்ராஜ், ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் ஆகியோா் பாராட்டினா்.
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