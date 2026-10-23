பெண்ணின் புகைப்படத்தை தவறாக சித்தரித்து பதிவேற்றம் செய்தவா் கைது
இளம் பெண்ணின் புகைப்படத்தை தவறாக சித்தரித்து, சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்தவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
இளம் பெண்ணின் புகைப்படத்தை தவறாக சித்தரித்து, சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்தவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், செம்பட்டி அருகேயுள்ள புதுக்கோடாங்கிபட்டியைச் சோ்ந்த ரமேஷ்கண்ணன் மகன் மாயழகன் (27). இவரது மனைவி பெண் காவலராக பணியாற்றி வருகிறாா். இந்த நிலையில், மாயழகன் இளம் பெண் ஒருவரை தவறாக சித்தரித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்தாா். இதுதொடா்பாக புகாரின் பேரில், செம்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து மாயழகனை கைது செய்தனா்.
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