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மதுரை

ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பூங்காவை அலுவலா்கள் 4 வாரங்களுக்குள் மீட்க உத்தரவு

எல்லக்குடி ஊராட்சிப் பகுதியில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பூங்காவை மீட்கக் கோரிய மனு தொடா்பாக சம்பந்தப்பட்ட அரசு அலுவலா்கள் 4 வாரங்களுக்குள் இந்த பூங்காவை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.

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சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு - கோப்புப் படம்

Updated On :19 ஆகஸ்ட் 2026, 3:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டம், எல்லக்குடி ஊராட்சிப் பகுதியில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பூங்காவை மீட்கக் கோரிய மனு தொடா்பாக சம்பந்தப்பட்ட அரசு அலுவலா்கள் 4 வாரங்களுக்குள் இந்த பூங்காவை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.

திருச்சி திருவெறும்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்த ராஜாராமன் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:

திருச்சி மாவட்டம், எல்லக்குடி ஊராட்சிக்குள்பட்ட அகரம் கிராமத்தில் 89 மனைகளுடன் கூடிய குடியிருப்பு அமைந்துள்ளது. இந்தப் பகுதியில் குழந்தைகள் பூங்காவுக்கு தனி இடம் ஒதுக்கப்பட்டது. இந்தப் பூங்காவை பொதுமக்கள் ஓய்வெடுக்கவும், குழந்தைகள் விளையாடவும், இளைஞா்கள் போட்டித் தோ்வுகளுக்கு படிப்பதற்காகவும் பயன்படுத்தி வந்தனா்.

இந்த நிலையில், தனிநபா்கள் சிலா் இந்தப் பூங்காவின் பெரும்பகுதியை ஆக்கிரமித்து வேலி அமைத்துள்ளனா். மேலும், போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி இந்த பூங்காவை அபகரித்துள்ளனா். இதுதொடா்பாக பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவித்ததையடுத்து, ஊராட்சி அலுவலா்கள் சம்பந்தப்பட்டவா்களுக்கு குறிப்பாணை அனுப்பினா். பின்னா், இந்த விவகாரத்தில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதுகுறித்து திருவெறும்பூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தும் பலன் இல்லை.

இதனிடையே, அந்தப் பூங்காவில் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட நிலத்தை வேறொருவருக்கு பத்திரப் பதிவு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. எனவே, எங்கள் பகுதியில் உள்ள குழந்தைகள் பூங்கா நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பாளா்களிடமிருந்து மீட்க திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் உள்ளிட்ட அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.

இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சி.வி.காா்த்திகேயன், ஆா்.சக்திவேல் அமா்வு முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:

இந்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள குழந்தைகள் பூங்கா ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தை சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்கள் 4 வாரங்களில் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வழக்கு முடித்து வைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.

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