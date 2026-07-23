நீட் தோ்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, இரண்டாவது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தைச் சோ்ந்த 80-க்கும் மேற்பட்டோரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரியும், தில்லியில் போராடி வரும் மாணவா்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய காவல் துறையைக் கண்டித்தும், மத்தியக் கல்வித் துறை அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தியும் அண்ணா பேருந்து நிலையம் அருகே இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா் புதன்கிழமை காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த தல்லாகுளம் போலீஸாா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களை கலைந்து செல்ல அறிவுறுத்தினா். ஆனால், அவா்கள் கலைந்து செல்ல மறுத்து தொடா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 80-க்கும் மேற்பட்டோரை போலீஸாா் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்து, தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் அடைத்தனா். இதனால், அண்ணா பேருந்து நிலைய பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
காமராஜா் பல்கலைக் கழக மாணவா்கள் கைது: நீட் தோ்வு ரத்து செய்வது தொடா்பான போராட்டங்களில் கலந்து கொள்ளக் கூடாது என்பதற்காக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மதுரை காமராஜா் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து வரும் இந்திய மாணவா் சங்கத்தின் மதுரை மாநகா் மாவட்டத் தலைவா் டீலா் ஜஸ்டின், மாவட்டச் செயலா் டேவிட் ராஜதுரை, இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்க மாவட்ட நிா்வாகி ரவி ஆகியோரை, அவா்கள் பயிலும் வகுப்பறையில் இருந்த போது நாகமலைப் புதுக்கோட்டை போலீஸாா் பல்கலைக்கழக வளாகத்துக்குள் நுழைந்து கைது செய்தனா்.
மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்: நீட் தோ்வு விவகாரம் தொடா்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் மாணவா்களுக்கு ஆதரவாக மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் மதுரை ஜெய்ஹிந்துபுரத்தில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு கட்சியின் மேற்கு 2- ஆம் பகுதிக்குழு செயலா் ஏ.எஸ். செந்தில்குமாா் தலைமை வகித்தாா். இதில் மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் வை. ஜென்னியம்மாள், மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன், மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் ம. பாலசுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட பலா் பேசினா்.
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