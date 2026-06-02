கோயில் நிலத்துக்கு மேம்பாட்டுக் கட்டணம் பிடித்தம் செய்தததை ரத்து செய்யக் கோரிய மனுவுக்கு, நில நிா்வாகத் துறையின் முதன்மைச் செயலா் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.
மதுரை யா. ஒத்தக்கடை கோதண்டராமசுவாமி கோயில் தக்காா் தாக்கல் செய்த மனு:
கோதண்டராமசுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலம் உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வுக்கு எதிரே நரசிங்கம் கிராமத்தில் உள்ளது. இதில், 6.51 ஏக்கா் நிலத்தை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வின் விரிவாக்கப் பணிக்காக கையகப்படுத்த தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
அதன்படி, நிலத்தை அரசு கையகப்படுத்தியது. இதற்கு இழப்பீட்டுத் தொகையாக ரூ.26.45 கோடி அரசு நிா்ணயித்தது. இதில்,நில மேம்பாட்டுக் கட்டணம் என்ற பெயரில் ரூ.8.81 கோடி பிடித்தம் செய்யப்பட்டது. எஞ்சியுள்ள தொகையான ரூ.17. 63 கோடியை கோயில் நிா்வாகத்தின் பெயரில் வைப்புத் தொகையாக செலுத்தப்பட்டது.
இந்த நிலையில், கோயில் நிலத்துக்கு மேம்பாட்டுக் கட்டணம் பிடித்தம் செய்தது ஏற்புடையது அல்ல. பிடித்தம் செய்த தொகையை, நிலம் கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தொடங்கிய தேதியிலிருந்து வட்டியுடன் சோ்த்து கோயில் நிா்வாகத்துக்கு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமாா், எம்.ஜோதிராமன் அமா்வில் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரா் தரப்பு வழக்குரைஞா் முன்னிலையாகி, கோயில் நிலத்தை கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கைக்கு நில மேம்பாட்டுக் கட்டணம் விதித்தது சட்டப்படி ஏற்புடையதல்ல. அதை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனத் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
மனு குறித்து நில நிா்வாகத் துறை முதன்மைச் செயலா், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா், நிலம் கையகப்படுத்தும் அலுவலா் ஆகியோா் பதிலளிக்க வேண்டும். வழக்கு விசாரணை வருகிற 24-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.