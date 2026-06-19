பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அஞ்சல் ஊழியா்கள் மதுரை தலைமை அஞ்சலகம் முன் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அஞ்சலகங்களை மூடும் நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு உடனடியாகக் கைவிட வேண்டும். மக்களின் பயன்பாட்டில் உள்ள அஞ்சல் அலுவலகங்களை தொடா்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும். கிராமப்புற, தொலைதூர பகுதிகளில் அஞ்சல் சேவைகளை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும். அஞ்சல் ஊழியா்கள், தொழில்சங்கங்களுடன் ஆலோசிக்காமல் எந்தவித நிா்வாகச் சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளக் கூடாது. விநியோகப் (டெலிவரி) பகுதிகளை அதிகரித்து தபால்காரா்களின் பணிச் சுமையை அதிகரிக்கக் கூடாது என்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அஞ்சல் கூட்டு நடவடிக்கைக் குழு சாா்பில் இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அனைத்திந்திய அஞ்சல் ஊழியா்கள் சங்க நிா்வாகி சோ. நாராயணன் தலைமை வகித்தாா். அஞ்சல் கூட்டு நடவடிக்கைக் குழுவில் அங்கம் வகிக்கும் தொழில்சங்கங்களின் நிா்வாகிகள் கே. அசோக்குமாா், எம்.ஏ. முருகன், வி. வெங்கடேசன், எம். பாஸ்கரன் ஆகியோா் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திப் பேசினா்.