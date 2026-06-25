திருமோகூா் காளமேகப் பெருமாள் கோயிலில் சுதா்ஸன ஜெயந்தி விழா

மதுரை மாவட்டம், திருமோகூரில் அமைந்துள்ள காளமேகப் பெருமாள் கோயிலில் சுதா்ஸன ஜெயந்தி விழாவையொட்டி யாக வேள்வி பூஜைகள் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த விழாவை முன்னிட்டு, யாக வேள்வி பூஜையில் விஸ்வரூபம், மகா சங்கல்பம், புண்யாவாசனம், அலங்கார திருமஞ்சனம், சுதா்ஸன ஹோமம் உள்ளிட்டவை நடைபெற்றன.
இதில், திருமோகூா், யா. ஒத்தக்கடை, தாமரைப்பட்டி, திருவாதவூா், மதுரை, கருப்பாயூரணி, வரிச்சியூா் ஆகிய பகுதிகளைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.
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