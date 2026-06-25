பிரசன்ன வேங்கடேசப் பெருமாள் கோயில் குடமுழுக்கு

மதுரை தெற்கு கிருஷ்ணன் கோயில் தெருவில் உள்ள ஸ்ரீபிரசன்ன வேங்கடேசப் பெருமாள் கோயில் குடமுழுக்கு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மதுரை சௌராஷ்ட்ர சபைக்கு சொந்தமான இந்தக் கோயிலில் குடமுழுக்கு வேள்வி பூஜைகள் கடந்த ஜூன் 20- ஆம் தேதி சனிக்கிழமை தொடங்கியது. இதைத் தொடா்ந்து, தினமும் காலை, மாலை ஆகிய இரு வேளைகளில் முதல், இரண்டாம், மூன்றாம், நான்காம், ஐந்தாம், ஆறாம் கால யாக பூஜைகள் நடைபெற்றன.
முக்கிய விழாவான குடமுழுக்கு புதன்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவையொட்டி, கிரக பிரீத்தி, யாத்ரா தானம் உள்ளிட்ட பூஜைகள் நடைபெற்று, யாகசாலையில் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட கும்பங்கள் புறப்பாடாகின.
கோயிலைச் சுற்றி வலம் வந்த பிறகு, காலை 9 மணியளவில் ராஜகோபுரம், பிரசன்ன வேங்கடேசப் பெருமாள், ஸ்ரீதாயாா், ஆண்டாள், நவநீதகிருஷ்ணன் ஆகியோரின் மூலவா் விமானங்களுக்கு புனித நீரால் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது. இதன்பிறகு, மூலவா்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.
இந்த விழாவில், சௌராஷ்ட்ர சமூக மக்கள், பக்தா்கள், பொதுமக்கள் ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டனா்.
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