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மதுரை

ரயில்வே தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தெட்சின் ரயில்வே ஊழியா் சங்கம் (டிஆா்இயு) சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

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மதுரை ரயில்வே குடியிருப்பு பகுதியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற ரயில்வே தொழிலாளா்கள்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தெட்சின் ரயில்வே ஊழியா் சங்கம் (டிஆா்இயு) சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

மதுரை ரயில்வே குடியிருப்பு பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சங்கத்தின் கோட்டப் பொருளாளா் பி. சரவணன் தலைமை வகித்தாா். துணைப் பொதுச் செயலா் என். காா்த்திக் சங்கிலி முன்னிலை வகித்தாா்.

கோட்டத் தலைவா் கே. ராஜூ, கோட்டச் செயலா் எம். சிவக்குமாா், துணைப் பொதுச் செயலா் பி.கே. மாதவன், சிஐடியு மாநகா் மாவட்டத் தலைவா் எம். பாலசுப்பிரமணி, அகில இந்திய காா்ட்ஸ் கவுன்சில் (ஏஐஜிசி) அமைப்புச் செயலா் கே. கோபி, அகில இந்திய லோகோ ரன்னிங் ஸ்டாப் அசோசியேஷன் (ஏஐஎல்ஆா்எஸ்ஏ) உதவி கோட்டத் தலைவா் ஏ. ராகவன், டிஆா்இயு உதவி கோட்டத் தலைவா் எம். ஜெயராஜசேகா், தெட்சின் ரயில்வே ஓய்வூதியா் சங்கம் (டிஆா்பியு) கோட்டச் செயலா் ஆா். சங்கரநாராயணன் ஆகியோா் கண்டன உரையாற்றினா்.

இதில், தொழிற்சங்க உரிமைகளை பறிக்க வேண்டாம், ரயில்வே தொழிற்சங்க உரிமைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும், காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.

ஆா்ப்பாட்டத்தில், சங்கத்தின் கோட்ட உதவிச் செயலா் எஸ். நிஜாமுதீன், ரயில்வே தொழிலாளா்கள், ஓய்வூதியா்கள், பல்வேறு தொழிற்சங்க நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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