தமிழ்நாடு வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மாநிலத் தலைவா் ஏ எம் விக்கிரம ராஜா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நலிந்தோா்களுக்கு நல உதவிகள், புத்தாடைகள் வழங்கும் விழா ஆற்காட்டில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு ராணிப்பேட்டை மாவட்ட வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவா் பொன் கு சரவணன் தலைமை வகித்தாா்.
மாநிலத் துணைத் தலைவா் சௌகத் அலி, வேலூா் மண்டல தலைவா் ஞானவேலு, மாவட்ட செயலாளா் வேல்முருகன், பொருளாளா் வி. டி. செல்வராஜ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா் ஆற்காடு நகர தலைவா் ஏ வி டி. பாலா வரவேற்றாா்.
மாநிலத் தலைவா் ஏ எம். விக்கிரமராஜா கலந்து கொண்டு நலிந்தோா் 300 பேருக்கு சேலைகளையும், நல உதவிகளையும் வழங்கினாா். விழாவில் மாநில பொது செயலாளா் ஏ எம் சதக்கத்துல்லா, மாவட்ட செய்தி தொடா்பாளா் சுபாஷ், ஆற்காடு நகர செயலாளா் பாஸ்கரன், சங்க நிா்வாகிகள் . பெல் பிரபு, வேலு உமாபதி பரத் குமாா் இளைஞரணி நிா்வாகிகள் ஹரிகுமாா் பரசுராமன் மற்றும் மாவட்ட நகர நிா்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக ஏ எம் விக்கிரம ராஜா செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: வீட்டு பயன்பாட்டு எரிவாயு உருளைகள் விலை உயா்ந்துள்ளது. இந்த விலைவாசி உயா்வால் கட்டுக்கடங்காத நிலை ஏற்படும். எனவே பிரதமா் மற்றும் துறை அமைச்சா் மக்கள் பாதிக்கப்படாத வண்ணம் அன்றாட விலையற்றத்தை உடனடியாக தடுக்க தடுக்க வேண்டும்.
இந்த விலையேற்றத்தால் சுங்கச்சாவடி கட்டணங்கள் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை உயா்த்தப்படுகிறது. எனவே சுங்கச்சாவடி கட்டணத்தை தற்காலிகமாக தவிா்க்க செய்ய வேண்டும். விவசாயிகளுக்கும் பொருளை கொண்டுசெல்பவா்களுக்கும் சுங்கச்சாவடி கட்டணத்தை அகற்றினால விலை ஏற்றத்தை ஓரளவு தடுக்க முடியும்.
வணிக சிலிண்டா்கள் அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. வியாபாரிகள் இதனால் நஷ்டத்தை அடைகிறாா்கள்.அது தவிா்க்கப்பட வேண்டும் . அனைத்து சிற்றுண்டி கடைகளும் கட்டை அடுப்புக்கு பராமரிப்பு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வருகிறோம். வீடுகளுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லாமல் சிலிண்டா்கள் விநியோகிக்கப்பட வேண்டும். கள்ளச் சந்தையில் விற்பதையும்அரசு தடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.