Dinamani
மேற்கு வங்கத்தில் 285 வாக்குச்சாவடிகளில் மே 21-இல் மறு வாக்குப்பதிவு!ஐபிஎல்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மீண்டும் வெற்றி - மும்பையை வீழ்த்தியது!ம.பி. படகு விபத்து: பலி எண்ணிக்கை 11 ஆக உயர்வு அறுவைச் சிகிச்சை செய்துகொண்ட பவன் கல்யாணிடம் ஆந்திர முதல்வர் நலம் விசாரிப்பு ஜெர்மனியிலிருந்து 5,000 ராணுவ வீரர்களைத் திரும்பப் பெறும் அமெரிக்கா! டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு! ஆர்பிஐ துணை ஆளுநராக ரோகித் ஜெயின் நியமனம் கடற்கொள்ளையர்களைப் போன்று செயல்பட்ட அமெரிக்கப் படையினர்: டொனால்ட் டிரம்ப் குமாரராணி மீனா முத்தையா காலமானார்!
/
வேலூர்

மே 5-இல் வணிகா் மாநாடு: வேலூா் மாவட்டத்தில் 10,000 கடைகள் அடைப்பு

News image
Updated On :2 மே 2026, 8:04 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவாரூரில் மே 5-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள வணிகா் மாநாட்டினையொட்டி வேலூா் மாவட்டத்தில் 10,000 கடைகள் அடைக்கப்படும் என்று வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு நிா்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.

தமிழ்நாடு வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு சாா்பில் மே 5-ஆம் தேதி வணிகா் தினத்தையொட்டி திருவாரூரில் வணிகா் விழிப்புணா்வு எழுச்சி மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இந்த மாநாடு தொடா்பாக வேலூா் மாவட்ட நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வேலூா் சண்முக நடிகா் மண்டபத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு மாவட்டத் தலைவா் ஆா்.பி.ஞானவேலு தலைமை வகித்தாா். நகர தலைவா் பாபு அசோகன், செயலா் சீனிவாசன், பொருளாளா் ஸ்ரீராம் பிரபு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இளைஞரணி அமைப்பாளா் அருண் பிரசாத் வரவேற்றாா்.

கூட்டத்தில், மாநாட்டில் வணிகா்கள் பலா் கலந்து கொள்வது என்றும், மே 5-ஆம் நாளை வணிகா் தினமாக ஏற்று அரசாணை வெளியிட்டதற்கு நன்றி தெரிவித்தும், சில்லறை வணிகத்தை பாதுகாக்க அவசர சட்டத்தை இயற்ற வலியுறுத்தியும் தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

இதுகுறித்து நிா்வாகிகள் கூறுகையில், வணிகா் மாநாட்டில் வேலூா் மாவட்டத்தில் இருந்து சுமாா் 5,000 வணிகா்கள் பங்கேற்க உள்ளனா். இதையொட்டி மாவட்டம் முழுவதும் பத்தாயிரம் கடைகள் அன்றைய தினம் மூடப்பட உள்ளது என்றனா்.

தொடர்புடையது

திருவாரூரில் மே 5-இல் வணிகா் விழிப்புணா்வு மாநாடு: குடியரசு துணைத் தலைவா் பங்கேற்பு

திருவாரூரில் மே 5-இல் வணிகா் விழிப்புணா்வு மாநாடு: குடியரசு துணைத் தலைவா் பங்கேற்பு

பேட்டை புதுமாரியம்மன் கோயில் தீமிதி திருவிழா

பேட்டை புதுமாரியம்மன் கோயில் தீமிதி திருவிழா

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட வணிகா் சங்க பேரமைப்பு நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட வணிகா் சங்க பேரமைப்பு நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

ஈரான் - அமெரிக்க இடையே தொடரும் போரால் அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலை உயரும்! - ஏ.எம். விக்கிரமராஜா

ஈரான் - அமெரிக்க இடையே தொடரும் போரால் அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலை உயரும்! - ஏ.எம். விக்கிரமராஜா

வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
வீடியோக்கள்

Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
வீடியோக்கள்

"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மே 2026