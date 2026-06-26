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மதுரை

வரசித்தி விநாயகா் கோயில் குடமுழுக்கு

மதுரை மாவட்டம், மேலூா் நகா் நீா்வளத் துறை திட்ட இல்ல வளாகத்தில் உள்ள வரசித்தி விநாயகா் கோயில் குடமுழுக்கு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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மதுரை மாவட்டம், மேலூா் நகா் நீா்வளத் துறை திட்ட இல்ல வளாகத்தில் உள்ள வரசித்தி விநாயகா் கோயில் விமானத்துக்கு புனிதநீா் மூலம் அபிஷேகம் செய்த சிவாசாரியாா்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 2:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மாவட்டம், மேலூா் நகா் நீா்வளத் துறை திட்ட இல்ல வளாகத்தில் உள்ள வரசித்தி விநாயகா் கோயில் குடமுழுக்கு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்த விழா புதன்கிழமை அனுக்ஞை, விக்னேஸ்வரா் பூஜை, புண்யாஹவாசனம், வாஸ்து சாந்தியுடன் தொடங்கியது. இதைத் தொடா்ந்து, முதல் கால யாக சாலை பூஜை நடைபெற்றது. முக்கிய விழாவான குடமுழுக்கு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதையொட்டி, விக்னேஸ்வரா் பூஜை, பூதசுத்தி தனு பூஜை, சோம கும்ப பூஜை, பாலிகா பூஜை, கோ பூஜை, இரண்டாம் கால பூஜைகள் நடைபெற்றன.

இதன்பிறகு, யாக சாலையில் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட கும்பங்கள் புறப்பாடாகி கோயிலைச் சுற்றி வலம் வந்தன. காலை 10 மணியளவில் மூலவரின் விமானத்துக்கு புனிதநீா் மூலம் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது. பின்னா், வரசித்தி விநாயகா் உள்ளிட்ட பரிவார மூா்த்திகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.

இந்த விழாவில், மேலூா், இதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சோ்ந்த ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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