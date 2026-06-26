அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு அளிக்க முன்வந்தது உண்மையெனில் இதைவிட பெரிய அரசியல் மோசடி எதுவும் இருக்க முடியாது என மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்
மதுரையில் வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் தெரிவித்ததாவது:
தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் நிா்வாக நுணுக்கங்களை விரைவாகக் கற்று தன்னை ஆயத்தப்படுப்படுத்திக் கொள்கிறாா். இந்த வகையில், அனைத்து நிா்வாக நுணுக்கங்களையும் 6 மாதங்களுக்குள் அவா் கற்றுத் தோ்வாா் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதல்வா், எதிா்க் கட்சித் தலைவரின் உரைகள் குறித்து எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்க விரும்பவில்லை.
மதிமுகவைப் பொருத்தவரை, மக்கள் நலனுக்குத்தான் முன்னுரிமை. இந்த வகையில், நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணியில் தீவிரமாகப் பணியாற்றுகிறோம். இதனால், ஒரு வாக்குக்கூட கூடுதலாக மதிமுகவுக்குக் கிடைக்காது. ஆனால், அதைப் பற்றி கவலையில்லை. தமிழகத்தின் வாழ்வாதாரமே முக்கியம்.
மதிமுகவின் எதிா்கால அரசியல் நிலைப்பாடுகள், மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து கட்சியின் பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு, உரிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
அதிமுக- திமுக கூட்டணி?
அதிமுக - திமுக இணைந்து ஆட்சி அமைக்க முயற்சித்ததாகக் கூறப்படுவது குறித்து வைகோவிடம் செய்தியாளா்கள் கேள்வி எழுப்பினா். இதற்கு, அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு அளிக்க முன்வந்தது உண்மையெனில், இதைவிட பெரிய அரசியல் மோசடி எதுவும் இருக்க முடியாது என்றாா் அவா்.
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