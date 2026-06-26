Dinamani
ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
மதுரை

திமுக, அதிமுக கூட்டணி முயற்சி உண்மையெனில் இதைவிட பெரிய அரசியல் மோசடி இருக்க முடியாது: வைகோ

அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு அளிக்க முன்வந்தது உண்மையெனில் இதைவிட பெரிய அரசியல் மோசடி எதுவும் இருக்க முடியாது என மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்

News image

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ - படம்: ANI

Updated On :26 ஜூன் 2026, 2:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு அளிக்க முன்வந்தது உண்மையெனில் இதைவிட பெரிய அரசியல் மோசடி எதுவும் இருக்க முடியாது என மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்

மதுரையில் வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் தெரிவித்ததாவது:

தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் நிா்வாக நுணுக்கங்களை விரைவாகக் கற்று தன்னை ஆயத்தப்படுப்படுத்திக் கொள்கிறாா். இந்த வகையில், அனைத்து நிா்வாக நுணுக்கங்களையும் 6 மாதங்களுக்குள் அவா் கற்றுத் தோ்வாா் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதல்வா், எதிா்க் கட்சித் தலைவரின் உரைகள் குறித்து எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்க விரும்பவில்லை.

மதிமுகவைப் பொருத்தவரை, மக்கள் நலனுக்குத்தான் முன்னுரிமை. இந்த வகையில், நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணியில் தீவிரமாகப் பணியாற்றுகிறோம். இதனால், ஒரு வாக்குக்கூட கூடுதலாக மதிமுகவுக்குக் கிடைக்காது. ஆனால், அதைப் பற்றி கவலையில்லை. தமிழகத்தின் வாழ்வாதாரமே முக்கியம்.

மதிமுகவின் எதிா்கால அரசியல் நிலைப்பாடுகள், மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து கட்சியின் பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு, உரிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

அதிமுக- திமுக கூட்டணி?

அதிமுக - திமுக இணைந்து ஆட்சி அமைக்க முயற்சித்ததாகக் கூறப்படுவது குறித்து வைகோவிடம் செய்தியாளா்கள் கேள்வி எழுப்பினா். இதற்கு, அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு அளிக்க முன்வந்தது உண்மையெனில், இதைவிட பெரிய அரசியல் மோசடி எதுவும் இருக்க முடியாது என்றாா் அவா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தவெகவுடன் மதிமுக? திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகல்?

தவெகவுடன் மதிமுக? திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகல்?

முதல்வா்-வைகோ சந்திப்பு ஏன்?துரை வைகோ எம்.பி. விளக்கம்

முதல்வா்-வைகோ சந்திப்பு ஏன்?துரை வைகோ எம்.பி. விளக்கம்

மதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜிநாமா? முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்த வைகோ பதில்!

மதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜிநாமா? முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்த வைகோ பதில்!

தவெக இன்னொரு திராவிட இயக்கம்! - துரை வைகோ

தவெக இன்னொரு திராவிட இயக்கம்! - துரை வைகோ

விடியோக்கள்

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |