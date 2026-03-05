Dinamani
குச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
மதுரை

மதுரையில் ஒலிம்பிக் அகாதெமியை திறந்துவைத்தாா்: துணை முதல்வா் உதயநிதி

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 10:02 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மாவட்ட விளையாட்டரங்கத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒலிம்பிக் அகாதெமியை தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் வியாழக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.

மதுரை மாவட்டத்தில் சா்வதேசப் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் திறன் வாய்ந்த விளையாட்டு வீரா்களை உருவாக்கும் வகையில் ஒலிம்பிக் அகாதெமி அமைக்கப்படும் என தமிழக அரசு ஏற்கெனவே அறிவித்தது.

இதன்படி, மதுரை மாவட்ட விளையாட்டரங்கத்தில் ரூ. 6 கோடியில் கபடி ஆடுகளம், 200 பாா்வையாளா்கள் இருக்கைகளுடன் கூடிய 6 மேஜை பந்தாட்டக்களம், விளையாட்டு வீரா்கள், வீராங்கனைகளுக்கான உடைமாற்றும் அறைகள், நவீன வசதிகளுடன்கூடிய புதிய உடற்பயிற்சிக் கூடம், செயற்கை தரையமைப்புடன் கூடிய கூடைப்பந்து ஆடுகளம், டென்னிஸ் ஆடுகளம் ஆகியவற்றுடன் கூடிய ஒலிம்பிக் அகாதெமி வளாகம் கட்டப்பட்டது.

இந்த ஒலிம்பிக் அகாதெமியின் திறப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று, ஒலிம்பிக் அகாதெமியை திறந்துவைத்து, பயிற்சிக் கூடங்களை வீரா்களின் பயன்பாட்டுக்கு அா்ப்பணித்தாா். வீரா்களின் கபடி பயிற்சி ஆட்டத்தையும், கூடைப்பந்து பயிற்சி ஆட்டத்தையும் துணை முதல்வா் பாா்வையிட்டாா்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி, தகவல் தொழில்நுட்பவியல், எண்ம சேவைகள் துறை அமைச்சா் பழனிவேல் தியாகராஜன், இளைஞா் நலன், விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை முதன்மைச் செயலா் சத்யபிரத சாகு, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினா்- செயலா் ஜெ. மேகநாதரெட்டி, மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா், மாநகராட்சி ஆணையா் சித்ரா விஜயன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் கோ. தளபதி, மு. பூமிநாதன், ஆ. வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

தூத்துக்குடிக்கு நாளை துணை முதல்வா் வருகை - ரூ.300 கோடியில் முடிவுற்ற பணிகளை திறந்து வைக்கிறாா்

தூத்துக்குடிக்கு நாளை துணை முதல்வா் வருகை - ரூ.300 கோடியில் முடிவுற்ற பணிகளை திறந்து வைக்கிறாா்

விளையாட்டு மருத்துவத்துக்கு அரசு மருத்துவமனையில் சிறப்புத் துறை: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தாா்

விளையாட்டு மருத்துவத்துக்கு அரசு மருத்துவமனையில் சிறப்புத் துறை: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தாா்

விளையாட்டுத் துறையில் பல்வேறு சாதனைகள்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்

விளையாட்டுத் துறையில் பல்வேறு சாதனைகள்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்

ஐந்து ஆண்டுகளில் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறைக்கு ரூ. 600 கோடி ஒதுக்கீடு! - துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்

ஐந்து ஆண்டுகளில் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறைக்கு ரூ. 600 கோடி ஒதுக்கீடு! - துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு