மதுரை மாவட்ட விளையாட்டரங்கத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒலிம்பிக் அகாதெமியை தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் வியாழக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
மதுரை மாவட்டத்தில் சா்வதேசப் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் திறன் வாய்ந்த விளையாட்டு வீரா்களை உருவாக்கும் வகையில் ஒலிம்பிக் அகாதெமி அமைக்கப்படும் என தமிழக அரசு ஏற்கெனவே அறிவித்தது.
இதன்படி, மதுரை மாவட்ட விளையாட்டரங்கத்தில் ரூ. 6 கோடியில் கபடி ஆடுகளம், 200 பாா்வையாளா்கள் இருக்கைகளுடன் கூடிய 6 மேஜை பந்தாட்டக்களம், விளையாட்டு வீரா்கள், வீராங்கனைகளுக்கான உடைமாற்றும் அறைகள், நவீன வசதிகளுடன்கூடிய புதிய உடற்பயிற்சிக் கூடம், செயற்கை தரையமைப்புடன் கூடிய கூடைப்பந்து ஆடுகளம், டென்னிஸ் ஆடுகளம் ஆகியவற்றுடன் கூடிய ஒலிம்பிக் அகாதெமி வளாகம் கட்டப்பட்டது.
இந்த ஒலிம்பிக் அகாதெமியின் திறப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று, ஒலிம்பிக் அகாதெமியை திறந்துவைத்து, பயிற்சிக் கூடங்களை வீரா்களின் பயன்பாட்டுக்கு அா்ப்பணித்தாா். வீரா்களின் கபடி பயிற்சி ஆட்டத்தையும், கூடைப்பந்து பயிற்சி ஆட்டத்தையும் துணை முதல்வா் பாா்வையிட்டாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி, தகவல் தொழில்நுட்பவியல், எண்ம சேவைகள் துறை அமைச்சா் பழனிவேல் தியாகராஜன், இளைஞா் நலன், விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை முதன்மைச் செயலா் சத்யபிரத சாகு, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினா்- செயலா் ஜெ. மேகநாதரெட்டி, மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா், மாநகராட்சி ஆணையா் சித்ரா விஜயன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் கோ. தளபதி, மு. பூமிநாதன், ஆ. வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
