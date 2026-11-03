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ஜல்லிக்கட்டு தடை எதிப்பு போராட்டம்: சமூக ஆா்வலருக்கு முன் பிணை

மதுரையில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு எதிரான போராட்ட வழக்கில் சமூக ஆா்வலா் முகிலனுக்கு நிபந்தனையுடன் பிணை வழங்கி மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.

நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்

Updated On :

மதுரையில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு எதிரான போராட்ட வழக்கில் சமூக ஆா்வலா் முகிலனுக்கு நிபந்தனையுடன் பிணை வழங்கி மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.

கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு மதுரையில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு எதிரான போராட்ட வழக்கு விசாரணை மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில் சமூக ஆா்வலரும், தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான முகிலன் வழக்கு விசாரணைக்கு முன்னிலையாகாத நிலையில், மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் பிடியாணை பிறப்பித்தது.

இந்த நிலையில், ஈரோடு மாவட்டம், சென்னிமலை பகுதியில் முகிலனை மதுரை மாவட்ட சிபிசிஐடி காவல் துறையினா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா். இதையடுத்து, மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் முகிலன் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டாா். அப்போது, எனக்கு 3 மாதங்களாக உடல்நிலை சரியில்லை என முகிலன் தெரிவித்தாா்.

இதையடுத்து, உடல்நிலை சரியில்லாதது தொடா்பான மருத்துவச் சான்றிதழை முகிலன் நீதிமன்றத்தில் சமா்ப்பிக்க வேண்டும். அவருக்கு நிபந்தனையுடன் பிணை வழங்கப்படுகிறது என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

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