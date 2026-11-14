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நவ.17, 18-இல் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தம்

மதுரை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட சில வாா்டுகளில் நவ.17, 18 ஆகிய இரு தினங்கள் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

குடிநீர் - பிரதிப் படம்

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மதுரை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட சில வாா்டுகளில் நவ.17, 18 ஆகிய இரு தினங்கள் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து மதுரை மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ் குமாா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

மதுரை மாநகராட்சியின் பல பகுதிகளுக்கு வைகை குடிநீா் திட்டம்-1 மூலம் குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இந்தத் திட்ட பிரதான குழாய் துவரிமான் புறவழிச் சாலையில் தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை மூலம் புதிதாக குழாய் இணைக்கும் பணி வருகிற 17, 18 ஆகிய இரு தினங்கள் நடைபெற உள்ளன.

இதன்காரணமாக, மண்டலம் எண் 2-க்கு உள்பட்ட 63, 64, 65, 66, மண்டலம் 3 -க்கு உள்பட்ட 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 62(ப),67, 68, 69, மண்டலம் 4-இல் 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 85 ஆகிய வாா்டுகளில் நவ.17, 18 ஆகிய இரு தினங்கள் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.

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