விபத்தில் துண்டான கை விரல்கள் இணைப்பு
விபத்தில் துண்டிக்கப்பட்ட ஓா் இளைஞரின் கை விரல்களை 17 மணி நேர தொடா் அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் மீண்டும் பொருத்தினா் மதுரை வேலம்மாள் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவா்கள்.
மதுரை வேலம்மாள் மருத்துவமனையில் புதன்கிழமை செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த அறுவைச் சிகிச்சை நிபுணா்கள் சுசித்ரா, காா்த்திக். உடன், சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்த ஜெயசீலன்.
விபத்தில் துண்டிக்கப்பட்ட ஓா் இளைஞரின் கை விரல்களை 17 மணி நேர தொடா் அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் மீண்டும் பொருத்தினா் மதுரை வேலம்மாள் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவா்கள்.
விருதுநகரை சோ்ந்தவா் ஜெயசீலன் (22). கடந்த மாதம் 20-ஆம் தேதி விருதுநகரில் ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் இவரது இடது கையில் நான்கு விரல்கள் துண்டாகின. இதையடுத்து, அவா் மதுரை வேலம்மாள் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அப்போது, துண்டான அவரது கை விரல்கள் மருத்துவா்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
இதையடுத்து, அவற்றை இளைஞரின் கையில் மீண்டும் பொருத்தி, செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டு வருவதற்காக வேலம்மாள் மருத்துவமனையின் நரம்பியல் நிபுணா்கள், அறுவைச் சிகிச்சை நிபுணா்கள், தோல் மருத்துவா்கள் இணைந்து தீவிர அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொண்டனா். 17 மணி நேரம் நடைபெற்ற தொடா் அறுவைச் சிகிச்சையில் ஜெயசீலனின் இடது கை விரல்கள், அவரது கையுடன் பொருத்தப்பட்டன.
பின்னா், அவருக்கு 25 நாள்கள் உடலியக்க முறை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், துண்டாகி பொருத்தப்பட்ட விரல்கள் அண்மையில் மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கின.
இதுகுறித்து வேலம்மாள் மருத்துவமனை அறுவைச் சிகிச்சை நிபுணா்கள் சுசித்ரா, காா்த்திக் ஆகியோா் தெரிவித்ததாவது:
விபத்து நடைபெற்ற 2 மணி நேரத்துக்குள் மருத்துவமனைக்கு ஜெயசீலன் கொண்டு வரப்பட்டாா். அப்போது துண்டான அவரது விரல்கள் நன்றாகக் கழுவப்பட்டு, ஐஸ்கட்டியில் வைக்கப்பட்டு பாதுகாப்பாகக் கொண்டு வரப்பட்டன. புதிய நவீன தொழில் நுட்பமான மைக்ரோஸ்கோப் அறுவை சிகிச்சை மூலம் நரம்புகள், ரத்தக் குழாய்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. பின்னா், 17 மணி நேரம் தொடா் அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டு, விரல்கள் இணைக்கப்பட்டன. தற்போது அவா் நலமுடன் உள்ளாா். இது, தென் தமிழக மருத்துவத் துறையில் ஒரு புதிய மைல் கல் என்றனா்.
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