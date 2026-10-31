82 மணி நேர தொடா் நீச்சல் உலக சாதனை முயற்சி
புற்றுநோய் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், வேலம்மாள் நீச்சல் அகாதெமி சாா்பில், 82 மணி நேர தொடா் நீச்சல் உலக சாதனை முயற்சி வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது.
மதுரை அனுப்பானடியில் உள்ளவேலம்மாள் குளோபல் பள்ளியின் உள் விளையாட்டு நீச்சல் குளத்தில் நடைபெற்ற தொடா் நீச்சல் உலக சாதனை முயற்சியை வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்த தமிழ்நாடு மாநில ஜூடிசியல் அகாதெமி இயக்குநா் வெங்கடேசப் பெருமாள். உடன் வேலம்மாள் பள்ளி முதல்வா் பாலமுருகன் உள்ளிட்டோா்.
புற்றுநோய் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், வேலம்மாள் நீச்சல் அகாதெமி சாா்பில், 82 மணி நேர தொடா் நீச்சல் உலக சாதனை முயற்சி வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது.
மதுரை அனுப்பானடி பகுதியில் உள்ள வேலம்மாள் மருத்துவமனை வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் வேலம்மாள் குளோபல் பள்ளியின் உள் விளையாட்டு நீச்சல் குளத்தில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியை வேலம்மாள் நீச்சல் அகாதெமி, வேலம்மாள் மருத்துவமனை, வேலம்மாள் குளோபல் பள்ளி ஆகியவை இணைந்து நடத்துகின்றன.
வெள்ளிக்கிழமை காலை 8 மணி தொடங்கிய இந்த நீச்சல் முயற்சி, நவம்பா் 2-ஆம் தேதி மாலை 6 மணி வரை தொடா்ந்து 82 மணி நேரம் நடைபெறுகிறது. இதில் வேலம்மாள் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் 7 போ், வேலம்மாள் நீச்சல் அகாதெமி மாணவ, மாணவிகள் 8 போ் என மொத்தம் 15 போ் கலந்து கொண்டனா்.
இந்த உலக சாதனை முயற்சியை தமிழ்நாடு மாநில ஜூடிசியல் அகாதெமியின் இயக்குநா் வெங்கடேசப் பெருமாள் தொடங்கி வைத்தாா். இதில் வேலம்மாள் பள்ளி முதல்வா் பாலமுருகன், வேலம்மாள் மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியா் ஸ்ரீ ஆண்டாள், நீச்சல் பயிற்சியாளா் விஜயகுமாா், உடல்கல்வி இயக்குநா் சிவ சிதம்பரம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். இந்த சாதனை முயற்சியை உலக சாதனைப் புத்தகத்தின் பாா்வையாளா் சுனில்ஜோசப் கண்காணித்து வருகிறாா்.
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