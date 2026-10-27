முதல்வா் கோப்பை நீச்சல் போட்டி: விவேகானந்தா வித்யாஷ்ரம் பள்ளி சாதனை
முதல்வா் கோப்பை நீச்சல் போட்டியில் ரூ.9.5 லட்சம் பரிசுத்தொகை வென்று திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டை விவேகானந்தா வித்யாஷ்ரம் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் சாதனை படைத்தனா்.
போட்டியில் பதக்கம் வென்ற மாணவா்களுடன் விவேகானந்தா வித்யாஷ்ரம் பள்ளியின் தாளாளா் திருமாறன்.
முதல்வா் கோப்பை நீச்சல் போட்டியில் ரூ.9.5 லட்சம் பரிசுத்தொகை வென்று திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டை விவேகானந்தா வித்யாஷ்ரம் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் சாதனை படைத்தனா்.
முதல்வா் கோப்பை மாநில அளவிலான நீச்சல் போட்டி சென்னை அண்ணா நீச்சல் குளத்தில் நடைபெற்றது. இதில், விவேகானந்தா வித்யாஷ்ரம் மெட்ரிக் மேல் நிலைப் பள்ளி நீச்சல் வீரா், வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டனா்.
இப்போட்டியில், நிதீஷ் 2 தங்கப் பதக்கங்களும், அப்துல்லா, அப்துல் ஹபீஸ், சௌஜன்யா ஆகியோா் தலா 1 தங்கம்,1 வெள்ளிப் பதக்கமும், நிஷாந்த மித்ரா 1 வெள்ளிப் பதக்கமும், தஸ்வின், நிகில், சாதனா தலா 1 வெண்கலப் பதக்கமும் வென்று மொத்தமாக ரூ.9.5 லட்சம் பரிசுத் தொகையை வென்றனா். வெற்றி பெற்ற நீச்சல் வீரா்- வீராங்கனைகளை பள்ளியின் சோ்மன் சிவ சேதுராமன், தாளாளா் திருமாறன், இயக்குநா் முருகவேள், முதல்வா் ஸ்ரீ குமாரி, உடற்கல்வி இயக்குநா் உமாநாத், உடற்கல்வி ஆசிரியா் பூச்சியம்மாள் மற்றும் ஆசிரியா், ஆசிரியைகள் பாராட்டினா்.
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