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பிஸ்டல் உலகக் கோப்பை போட்டி! இந்தியா்களுக்கு ஏமாற்றம்!

எகிப்தில் நடைபெறும் ரைஃபிள்/பிஸ்டல் உலகக் கோப்பை போட்டியில், இந்தியா்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது...

ரிதம் சங்வான்

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எகிப்தில் நடைபெறும் ரைஃபிள்/பிஸ்டல் உலகக் கோப்பை போட்டியில், இந்தியா்களுக்கு அவா்கள் பிரிவில் திங்கள்கிழமை ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.

10 மீட்டா் ஏா் ரைஃபிள் ஆடவா் பிரிவில், இந்தியாவின் அா்ஜுன் பபுதா 630 புள்ளிகளுடன் 16-ஆம் இடமே பிடித்து, இறுதிச்சுற்று வாய்ப்பை இழந்தாா். ஸ்ரீகாந்த் தனுஷ் (629.4), பாா்த் மகிஜா (629.3) ஆகியோா் முறையே 21 மற்றும் 22-ஆம் இடங்களைப் பெற்றனா்.

இப்பிரிவில் செக் குடியரசின் ஜிரி பிரிவ்ரட்ஸ்கி (251.3), ஸ்வீடனின் மாா்கஸ் மேட்சன் (250.2), பிரான்ஸின் டிமிட்ரி டியுடென்டாஸ் (229.9) ஆகியோா் முறையே தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் வென்றனா்.

25 மீட்டா் பிஸ்டல் மகளிா் பிரிவில், ரிதம் சங்வான் 26 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் இடம் பிடித்து பதக்க வாய்ப்பை தவறவிட்டாா். சிங்கப்பூரின் ஜியு யி டெ (38), பிரான்ஸின் ஹெலாய்ஸ் ஃபியோா் (37), பல்கேரியாவின் மிரோஸ்லாவா மின்செவா (32) ஆகியோா் முதல் 3 இடங்களுடன் பதக்கம் பெற்றனா்.

முன்னதாக தகுதிச்சுற்றில் ரிதம் சங்வான் 587 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தோடு இறுதிக்கு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. திவ்யா சுப்புராஜ் (582), சிங்கி யாதவ் (580) ஆகியோா் முறையே 10, 16-ஆம் இடங்களுடன் வெளியேறினா்.

பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா ஒரு தங்கத்துடன் 3-ஆம் இடத்திலிருக்க, பிரான்ஸ் (3), செக் குடியரசு (1) ஆகியவை முறையே முதல் இரு இடங்களில் இருக்கின்றனா்.

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