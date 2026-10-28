ரத்தினம் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டப் பள்ளி தொடக்கம்: அமைச்சா் நிா்மல்குமாா் பங்கேற்பு
கோவை ரத்தினம் கல்விக் குழுமத்தின்கீழ் செயல்படும் ரத்தினம் குளோபல் நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டப் பள்ளி தொடக்க விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
ரத்தினம் குளோபல் நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டப் பள்ளியைத் தொடங்கிவைத்த அமைச்சா் சிடிஆா் நிா்மல்குமாா். உடன், பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தா் மதன் ஆ. செந்தில் உள்ளிட்டோா்.
கோவை ரத்தினம் கல்விக் குழுமத்தின்கீழ் செயல்படும் ரத்தினம் குளோபல் நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டப் பள்ளி தொடக்க விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
விழாவில், பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளா் ச. கிருஷ்ணராஜ் வரவேற்றாா். பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தா் மதன் ஆ. செந்தில் தலைமை வகித்தாா். சட்டத்துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று, சட்டப் பள்ளியைத் தொடங்கிவைத்துப் பேசினாா்.
மூத்த வழக்குரைஞா் என்.வி. நாகசுப்பிரமணியம், சென்னை உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி எஸ். பாஸ்கா், சென்னை உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் பதிவாளா்ஜே.வி. ராஜ், கேஎஸ்ஆா்& ஏஎம்பி நிறுவனத்தின் நிறுவனா் கே.எஸ். ரவிச்சந்திரன் ஆகியோா் கௌரவ விருந்தினா்களாகப் பங்கேற்று, சட்டக் கல்வியின் முக்கியத்துவம், சட்டத் துறையில் ஏற்பட்டுவரும் மாற்றங்கள், மாணவா்களுக்கான தொழில்முறை வாய்ப்புகள் குறித்துப் பேசினா்.
இதையடுத்து, சட்டக் கல்வியை நடைமுறை அனுபவத்துடன் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் ரத்தினம் சட்டப் பள்ளி, முன்னணி சட்ட நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
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