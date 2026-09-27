எரிசக்தி துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பங்கேற்ற விழாவில் மின்வெட்டு!
எரிசக்தி, சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் பங்கேற்ற மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டது.
மதுரை தமுக்கம் மாநாட்டு மையத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் மாணவா்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கிய அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா். உடன் (வலமிருந்து) உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி. முருகேசன், ஏ.டி. ஜெகதீஷ் சந்திரா, சி. சரவணன்.
எரிசக்தி, சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் பங்கேற்ற மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டது.
மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா தமுக்கம் மாநாட்டு மையத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வுக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஏ.டி. ஜெகதீஷ் சந்திரா, சி. சரவணன், பி. முருகேசன் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். தமிழ்நாடு டாக்டா் அம்பேத்கா் சட்டப் பல்கலைக்கழகப் பதிவாளா் ரஞ்சித் உமன் ஆபிரகாம், ஒருங்கிணைப்புக் குழுத் தலைவா் வீ. பாரதிதாசன், ஒருங்கிணைப்புக் குழு உறுப்பினரும், மூத்த வழக்குரைஞருமான எ.ஓம். பிரகாஷ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில் எரிசக்தி, சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு, 920 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினாா்.
முன்னதாக, சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஏ.டி. ஜெகதீஷ் சந்திரா பேசினாா். அப்போது, திடீரென மின் தடை ஏற்பட்டதால், தனது உரையை நிறுத்தினாா். சில வினாடிகளில் மீண்டும் மின் விநியோகம் சீரமைக்கப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா பேசினாா்.
இதுதொடா்பான செய்திகள் சமூக ஊடகங்களில் பரவின. இதையடுத்து, அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் தனது எக்ஸ் தளத்தில், நிகழ்வுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு மின்னாக்கியிலிருந்து மற்றொரு மின்னாக்கிக்கு மின் விநியோகம் மாற்றப்பட்டதால், மின் தடை ஏற்பட்டது. அதுவும் 5 வினாடிகள்தான். இதற்கு மின் துறை காரணமல்ல எனப் பதிவிட்டாா்.
தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக தொடா் மின் வெட்டு ஏற்பட்டு வருகிறது. இது, தவெக அரசுக்கு மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய், சென்னையில் உள்ள மின் வாரியத் தலைமை அலுவலகத்தில் அண்மையில் ஆய்வு செய்தாா்.
தமிழகத்தில் இன்னும் 3 மாதங்களில் மின் விநியோகம் சீரமைக்கப்படும் என அந்தத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் செய்தியாளா்கள் சந்திப்பில் ஏற்கெனவே தெரிவித்திருந்தாா்.
இந்த நிலையில், மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரியில் சனிக்கிழமை அமைச்சா் பங்கேற்ற நிகழ்விலேயே மின் வெட்டு ஏற்பட்டது. இதுபற்றி சமூக ஊடகங்களில் பல்வேறு கருத்துகள் பரவி வருகின்றன. பட்டமளிப்பு விழாவில் கல்லூரிப் பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள், பெற்றோா்கள் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக, மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரி முதல்வா் பி. குமரன் வரவேற்றாா். இணைப் பேராசிரியா் முருகேசன் நன்றி கூறினாா்.
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