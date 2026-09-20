விமான நிலையங்கள் தனியாா்மயமாக்கப்படாது: அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா்
விமான நிலையங்கள் தனியாா்மயமாக்கப்படாது. இவற்றைப் பராமரிக்கும் பணிகள் மட்டுமே தனியாா் வசம் ஒப்படைக்கப்படுகின்றன என எரிசக்தி, சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் தெரிவித்தாா்.
உப்பூா் அனல் மின் நிலைய திட்டப் பணிகளை சனிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்த அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா். உடன் அமைச்சா் வி.கே. ராஜீவ், மாவட்ட ஆட்சியா் மா. சிவகுரு பிரபாகரன் உள்ளிட்டோா்.
விமான நிலையங்கள் தனியாா்மயமாக்கப்படாது. இவற்றைப் பராமரிக்கும் பணிகள் மட்டுமே தனியாா் வசம் ஒப்படைக்கப்படுகின்றன என எரிசக்தி, சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் தெரிவித்தாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஆா்.எஸ். மங்கலம் வட்டம், உப்பூரில் அனல் மின் நிலைய திட்டப் பணிகளை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா், சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றத் துறை அமைச்சா் வி.கே. ராஜீவ் ஆகியோா் சனிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா்.
பின்னா், அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: உப்பூரில் கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த அனல் மின் நிலையத் திட்டத்துக்காக இதுவரை சுமாா் ரூ.6,000 கோடி நிதி முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்தத் திட்டத்துக்குத் தேவையான நிலம் கையகப்படுத்துதல், கட்டுமானப் பணிகள், ஜொ்மனியிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட இயந்திரங்கள், உபகரணங்களை நிறுவுதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
தற்போது இந்த இயந்திரங்கள், உபகரணங்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து தொழில்நுட்ப நிபுணா் குழுக்களைக் கொண்டு விரிவான மறுஆய்வு செய்யப்படவுள்ளது. இந்த ஆய்வு 6 மாதங்களில் நிறைவு செய்யப்படும்.
அனல் மின் நிலையத்துக்கு நிலக்கரி கொண்டு வருவதற்கான போக்குவரத்து வசதிகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. பெரிய கப்பல்கள் மூலம் நிலக்கரியைக் கொண்டு வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லாததால், சிறிய கப்பல்கள் மூலம் கொண்டு வருவது அல்லது சுமாா் 20 கி.மீ. தொலைவுக்கு தனி ரயில் பாதை அமைத்தல் உள்ளிட்ட மாற்றுவழிகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த அனல் மின் நிலையத் திட்டப் பணிகளை முழுமையாக நிறைவு செய்து, மின் உற்பத்தியைத் தொடங்குவதற்குத் தேவையான கூடுதல் நிதி, தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகள், அடுத்தகட்டப் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்படும். இதன் அடிப்படையில், திட்டத்தைத் தொடா்ந்து செயல்படுத்துவது தொடா்பாக உரிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும்.
உப்பூா் அனல் மின் நிலையப் பணிகள் கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு, 2021-ஆம் ஆண்டு நிறுத்தப்பட்டன. இதனால், பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மக்கள் பணம் வீணாகியுள்ளது. முந்தைய திமுக அரசு மக்கள் பணம் எப்படிப் போனாலும் பரவாயில்லை; நமக்கு வர வேண்டிய ‘கமிஷன்’ வந்தால் போதும்’ என்ற மனநிலையுடன் அலட்சியமாக செயல்பட்டது. எதற்காக இந்தப் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன என்றே தெரியவில்லை என்றாா் அவா்.
விமான நிலையங்கள் தனியாா்மயமாக்கப்படுவது குறித்த கேள்விக்கு, ‘மக்கள் பயன்படுத்தும் பேருந்து நிலையங்களோ அல்லது விமான நிலையங்களோ கண்டிப்பாகத் தனியாா்மயமாக்கப்படாது. இவற்றைப் பராமரிக்கும் பணிகள் மட்டுமே தனியாா் வசம் ஒப்படைக்கப்படுகின்றன’ என்றாா் அவா்.
இந்த ஆய்வின் போது ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் மா. சிவகுருபிரபாகரன், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்திக் கழக மேலாண்மை இயக்குநா் கோவிந்தராவ், மின்வாரியத் திட்ட இயக்குநா் சேதுராமன், அரசு அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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