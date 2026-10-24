தேவா் குருபூஜையில் முதல்வா் விஜய் பங்கேற்பாரா? அமைச்சா் நிா்மல்குமாா் விளக்கம்!
பசும்பொன்னில் நடைபெறவிருக்கும் தேவா் ஜெயந்தி, குருபூஜை விழாவில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்பில்லை என எரிசக்தி, சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் தெரிவித்தாா்.
பசும்பொன்னில் நடைபெறவிருக்கும் தேவா் ஜெயந்தி, குருபூஜை விழாவில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்பில்லை என எரிசக்தி, சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் தெரிவித்தாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன் கிராமத்தில் சுதந்திரப் போராட்ட வீரா் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119-ஆவது ஜெயந்தி விழா, 64-ஆவது குரு பூஜை விழா வருகிற 30-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, பசும்பொன் கிராமத்தில் நடைபெற்று வரும் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து அமைச்சா் நிா்மல்குமாா், சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றத் துறை அமைச்சா் வி.கே.ராஜீவ், சிறு, குறு, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் மதன்ராஜா, மாவட்ட ஆட்சியா் மா. சிவகுரு பிரபாகரன், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜி. சந்தீஸ் உள்ளிட்டோா் ஆய்வு செய்தனா். முன்னதாக, அங்குள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவா் சிலைக்கு அமைச்சா்கள், அதிகாரிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
தேவா் குரு பூஜை விழாவை முன்னிட்டு செய்யப்பட்டு வரும் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள், போக்குவரத்து வழித்தடங்கள் குறித்து அமைச்சா் நிா்மல்குமாரிடம் விளக்கிக் கூறிய மாவட்ட ஆட்சியா் மா. சிவகுரு பிரபாகரன், மாவட்ட எஸ்.பி. ஜி.சந்தீஸ் உள்ளிட்டோா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அமைச்சா் நிா்மல்குமாா் கூறியதாவது: தேவா் குருபூஜை விழாவில் முதல்வா் விஜய் பங்கேற்பது குறித்து தவறான செய்திகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன. தேவா் குரு பூஜை விழாவில் ஏராளமானோா் பங்கேற்கவுள்ள நிலையில், முதல்வா் விஜய்யும் வருகை தந்தால், அதிக கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, இந்த விழாவில் முதல்வா் விஜய் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்பில்லை.
எங்களுக்கே தெரியாமல் புதிதாக சிலா் தவெகவின் பதாகைகள், புகைப்படங்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளனா். குற்றப் பின்புலம் கொண்டவா்களுக்கு கட்சியில் பொறுப்பு கிடையாது என கட்சித் தலைவா் விஜய் தெரிவித்துள்ளாா்.
தொடா் மின் தடை பிரச்னை ஓரிரு மாதங்களில் சரி செய்யப்படும். புதிய ஒப்பந்த ஊழியா்கள் மின் வாரியம் மூலமாக தோ்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றனா். விரைவில் மின் விநியோகம் சீராகும்.
கட்சி தொடங்க அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது. தமிழக மக்களின் ஒட்டுமொத்த அன்பைப் பெற்றவா் முதல்வா் விஜய். இதனால், அடுத்த 40 ஆண்டுகளுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம்தான் ஆட்சியில் இருக்கும். முதல்வராக விஜய் நீடிப்பாா்.
திமுக தற்போது மு.க ஸ்டாலினையோ, உதயநிதியையோ நம்பி வாக்கு கேட்க முடியாத அளவுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால், அந்தக் கட்சியைச் சோ்ந்த முக்கிய நிா்வாகிகள் வேறு கட்சிகளில் இணைய முடிவெடுத்து வருகின்றனா். இதே நிலைமைதான் அதிமுகவிலும் உள்ளது.
தேவா் குருபூஜை விழாவுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வருகை தர இருப்பதாக வெளியான தகவலையடுத்து, மாவட்ட நிா்வாகம், மாவட்ட காவல் துறை ஹெலிகாப்டா் இறங்குதளம் உள்ளிட்ட இடங்களைத் தயாா்படுத்தி வருகிறது என்றாா் அவா்.
ஆய்வின் போது கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் மதன்குமாா், பொருளாளா் கிஷோா், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் மு. முருகன், சதன்பிரபாகரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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