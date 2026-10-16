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கோவையில் ரூ. 408 கோடியில் 89 முடிவுற்ற பணிகள்: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

ரூ. 408 கோடியில் 89 முடிவுற்ற பணிகளை தொடக்கி வைத்த முதல்வர்.

cm vijay

ரூ. 408 கோடியில் 89 முடிவுற்ற பணிகளை தொடக்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள். - படம்: விடியோ கிளிப்

Updated On :

கோவையில் ரூ. 408 கோடி மதிப்பிலான 89 முடிவுற்ற பணிகளை முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் இன்று (அக்.16) தொடக்கி வைத்தார்.

கோவை காந்திபுரத்தில் சிறைத் துறைக்குச் சொந்தமான இடத்தில் ரூ. 300 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெரியர் அறிவுலகம் மற்றும் அறிவியல் மையத்தை தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் இன்று திறந்து வைத்தார்.

மொத்தம் 1 லட்சத்து 98 ஆயிரம் சதுரஅடி பரப்பளவில் 8 தளங்களைக் கொண்டு பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த அறிவுலகம், ‘ஏ’ மற்றும் ‘பி’ என இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வளாகத்தின் தரைத்தளத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தனித்துவ நூலகம், 350 பேர் அமரக்கூடிய அதிநவீன அரங்கம் மற்றும் அறிவியல் உபகரணங்களுடன் கூடிய அறிவியல் மையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இதனைத் தொடர்ந்து, கோவையில் ரூ. 408 கோடி மதிப்பிலான 89 முடிவுற்ற பணிகளை முதல்வர் விஜய் இன்று தொடக்கி வைத்தார். ரூ. 32.32 கோடி மதிப்பில் 144 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு முதல்வர் விஜய் அடிக்கல் நாட்டினார். 9343 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 34.72 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார்.

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அவர்களின் இருக்கைக்கு சென்று நவீன செயற்கைக்கால் மற்றும் நலதிட்ட உதவிகளை முதல்வர் வழங்கினார்.

முதல்வரின் வருகையை முன்னிட்டு விமான நிலையம், பீளமேடு, ரெட்பீல்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இரும்புத் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, பாதுகாப்புப் பணியில் 3,500 போலீஸார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Summary

In Coimbatore, Chief Minister C. Joseph Vijay inaugurated 89 completed projects worth Rs. 408 crore.

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