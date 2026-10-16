போஸ்டரை பார்த்து வாகனத்தை நிறுத்திய விஜய்! சிறுமிக்கு உதவுவதாக உறுதி!
கோவையில் ஆருத்ரா என்ற சிறுமிக்கு கண்டிப்பாக உதவுவதாக முதல்வர் விஜய் உறுதியளித்தது குறித்து...
சிறுமி ஆருத்ராவுக்கு உதவுவதாக முதல்வர் விஜய் உறுதி
கோவையில் சிறுமிக்கு உதவிகோரிய பெற்றோரிடம் கண்டிப்பாக உதவுவதாக முதல்வர் விஜய் உறுதியளித்தார்.
கோவையில் பெரியார் அறிவுலகம் திறப்பு விழா உள்பட அரசு நலத்திட்டங்களையும் முதல்வர் விஜய் இன்று தொடக்கி வைக்கிறார். மேலும், கோவையில் முதல்வர் விஜய் சாலை வலமும் மேற்கொண்டார்.
முதல்வர் விஜய்யின் சாலை வலத்தின்போது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
இந்த நிலையில், ஆருத்ரா என்ற சிறுமிக்கு உதவிகோரி அவரது பெற்றோர் பதாகை ஏந்தி முதல்வர் விஜய்யின் சாலை வலத்தில் பங்கேற்றிருந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஆருத்ராவின் பெற்றோரிடமிருந்து பதாகையைப் பெற்றுக்கொண்ட முதல்வர் விஜய், பதாகையின் பின்னே அவர்களின் மொபைல் எண்ணையும் பெற்றுக்கொண்டு, அவர்களுக்கு உதவுவதாக சைகையில் உறுதியளித்தார்.
பெரியார் அறிவுலகம்! திறந்து வைப்பதில் என்ன பெருமை, உருவாக்குவதில்தான் உண்மையான பெருமை: மு.க.ஸ்டாலின்
Summary
CM Vijay assures help to the young girl Arudhra
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