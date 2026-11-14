The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஒரே ஒரு வங்கிக் கணக்கு வைத்திருக்கிறீர்களா? இந்தத் தவறை மட்டும் செய்ய வேண்டாம்!மைக்ரோசாஃப்ட் சேவைகள் மீண்டன! இணையவழி தாக்குதல்கள் ஏதும் இல்லை!மேக்கேதாட்டு: யார் வேண்டுமானாலும் கண்டனம் தெரிவிக்கட்டும், கவலையில்லை! டி.கே. சிவகுமார் பதில்உருவாகிறது அக்வான் புயல்! வட தமிழகத்தில் கரையைக் கடக்க வாய்ப்பு!சுகாதாரத் தரவுகள் நிறுத்தம்! உண்மையை மறைப்பது ஒருபோதும் தீர்வாகாது - தமிழச்சி கருத்துதமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம்வெற்றி வானில் உலாவரச் செய்வோம்: குழந்தைகள் நாளில் முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!தமிழக அரசின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.22 கோடி மோசடி: 7 பேர் கைது! திரைப்பட பாணியில் ஒரு சம்பவம்விரைவு ரயில்களின் இருக்கை நீல நிறத்தில் இருக்க இத்தனை காரணங்களா?அமெரிக்கா முழுவதும் விமான சேவைகள் பாதிப்பு! பயணிகள் அவதி

ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தரமான கல்வி! ஒடிசா முதல்வர் உறுதி!

குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி முதல்வர் வெளியிட்ட தகவல்...

Odisha govt

ஒடிசா முதல்வர் மோகன் சரண் மாஜி - file photo

Updated On :

ஒடிசா மாநிலத்திலுள்ள ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தரமான கல்வி, பாதுகாப்பு மற்றும் முழுமையான வளர்ச்சியை உறுதி செய்யத் தனது அரசு உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருவதாக அந்த மாநில முதல்வர் மோகன் சரண் மாஜி தெரிவித்தார்.

ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கு முதல்வர் விடுத்த செய்தியில்,

குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் அன்பான நல்வாழ்த்துகள்.

குழந்தைகள் நம் சமூகத்தின் விலைமதிப்பற்ற பொக்கிஷங்கள், நம் தேசத்தின் எதிர்காலம்.

ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தரமான கல்வி, பாதுகாப்பு மற்றும் முழுமையான வளர்ச்சியை உறுதி செய்யவும், அதன் மூலம் ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை உருவாக்கவும் எங்கள் அரசு உறுதியுடன் உள்ளது.

முன்னதாக, வியாழக்கிழமை புவனேஸ்வரில் உள்ள கேபிடல் உயர்நிலைப் பள்ளி மைதானத்தில், மாநில அளவிலான குழந்தைகள் திருவிழாவான 'சுரவி-2026' ஐத் தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர், குழந்தைகள் மாநிலத்தின் மற்றும் நாட்டின் பிரகாசமான எதிர்காலம் என்று கூறினார்.

அவர்கள் வெறும் தொழில்நுட்பப் பயனாளிகளாக மட்டும் இருக்காமல், புதிய கண்டுபிடிப்பாளராக மாற வேண்டும்.

மேலும், 807 பள்ளிகளில் ரோபோட்டிக்ஸ் ஆய்வகங்களைத் தொடங்கி வைத்த அவர், 7,350 மாணவர்களுக்கு ஒடியா மொழி உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.

ஆளுநர் பிரஜ் மோகன் ராம் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் நவீன் பட்நாயக் ஆகியோர் நாட்டின் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்தநாளில் அவரை நினைவு கூர்ந்தனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குழந்தைகள் தின விழாவில் பங்கேற்ற முதல்வர் விஜய்! கொளத்தூரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்!

குழந்தைகள் தின விழாவில் பங்கேற்ற முதல்வர் விஜய்! கொளத்தூரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்!

மாணவர்களுக்கு கேக், வாழ்த்து அட்டை... முதல்வர் விஜய் நாளை வழங்குகிறார்!

மாணவர்களுக்கு கேக், வாழ்த்து அட்டை... முதல்வர் விஜய் நாளை வழங்குகிறார்!

ஒவ்வொரு மீனவரும் ஆயுள் காப்பீடு செய்துள்ளதை உறுதி செய்ய வேண்டும்: உதயநிதி ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்

ஒவ்வொரு மீனவரும் ஆயுள் காப்பீடு செய்துள்ளதை உறுதி செய்ய வேண்டும்: உதயநிதி ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்

அமெரிக்காவின் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவன பங்கு: எலான் மஸ்க் உறுதி!

அமெரிக்காவின் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவன பங்கு: எலான் மஸ்க் உறுதி!

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்