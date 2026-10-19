ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கை அமெரிக்க குழந்தைகளுக்கு வழங்குவேன்: எலான் மஸ்க் உறுதி!
உலகின் பெரும் பணக்காரரான எலான் மஸ்க் தனது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கை அமெரிக்காவின் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அடுத்த ஆண்டு வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளார்.
எலான் மஸ்க் - கோப்புப் படம்
உலகின் பெரும் பணக்காரரான எலான் மஸ்க் தனது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கை அமெரிக்காவின் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அடுத்த ஆண்டு வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளார்.
செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனமான ‘ஆந்த்ரோபிக்’ தனது 5% பங்குகளை பொது நல நிதிக்காக வழங்கவிருப்பதாகத் தெரிவித்த நிலையில், எலான் மஸ்க் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். ஆந்த்ரோபிக் அறிவிப்பின்படி பங்குகளின் மதிப்பு உயரும்போது, பொதுநல நிதியின் மதிப்பும் அதிகரிக்கும்.
ஆந்த்ரோபிக் நிறுவன பதிவுக்கு பதிலளித்த மஸ்க், பங்குகளை நேரடியாகப் பொதுமக்களுக்கே வழங்க பரிந்துரைக்கிறேன் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் தங்களது காலாண்டு வருவாயை நாளை அறிவிக்கவுள்ளது. எலான் மஸ்க் அறிவித்துள்ள பங்குகள் தொடர்பான உறுதுமொழி எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படும் என்ற கூடுதல் விவரங்களை அவர் வழங்கவில்லை.
ஆனால், தனது பதிவில் இது பல விதங்களில் முதலானதாக இருக்கும் என அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பாக அமெரிக்கர்கள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், மஸ்க் மற்றும் ஆந்த்ரோபிக்கின் இந்த அறிவிப்புகள் வந்துள்ளன.
Summary
Elon Musk, the world's richest man, has pledged to give a share of his SpaceX company to every child in America next year.
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