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வார்த்தைப் போர்! அன்புக்குரிய பிரதமர் அம்பானி, என் மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்! எலான் மஸ்க்

அன்புக்குரிய பிரதமர் அம்பானி, என்னுடைய மனமார்ந்த மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என எலான் மஸ்க் பதிவு

எலான் மஸ்க், முகேஷ் அம்பானி.

எலான் மஸ்க், முகேஷ் அம்பானி.

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இந்தியாவில் ‘ஸ்டாா்லிங்க்’ நிறுவனத்தின் செயற்கைக்கோள் தகவல்தொடா்பு சேவைகள் தடுக்கப்படுவதாக, அந்த நிறுவனத்தின் நிறுவனரும் அமெரிக்கத் தொழிலதிபருமான எலான் மஸ்க், மத்திய அரசுக்கு எதிராக வார்த்தைப் போர் தொடுத்து வருகிறார்.

இந்தியாவில் செயற்கைக்கோள் தொலைத்தொடர்பு சேவையை நிறுவ, இந்தியாவில் உள்ள பெரும் பணக்காரர்கள் தடுப்பதாக குற்றம்சாட்டியிருந்த எலான் மஸ்க், நேற்று நள்ளிரவில் சர்ச்சைக்குரிய பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.

எலான் மஸ்க் தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் அன்புக்குரிய பிரதமர் அம்பானி, நீங்கள்தான் இந்தியாவின் உண்மையான தலைவர் என்பதை உணராமல் இருந்ததற்காக என்னுடைய மனமார்ந்த மன்னிப்பை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். இந்திய மக்கள் மீது, உங்களது ஏகபோக சுரண்டலை மேற்கொள்ள நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள், இருப்பினும், ஸ்டார்லிங்க் (Starlink) போட்டியிட அனுமதிப்பது குறித்து நீங்கள் பரிசீலிப்பீர்களா? என்று பதிவிட்டிருப்பது மீண்டும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியிருக்கிறது.

முன்னதாக, தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் புதன்கிழமை வெளியிட்ட பதிவில் எலான் மஸ்க் கடும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருந்தார்.

அதில், ‘இந்தியாவில் தங்களின் ஏகபோக ஆதிக்கத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள சில பெரும் செல்வந்தா்கள் ஸ்டாா்லிங்க் நிறுவனத்தின் செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடா்பு சேவைகளைத் தடுக்கிறார்கள். அவா்கள் யாா் என்பதை மக்களே ஊகிக்க முடியும். இது இந்திய மக்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படும் சுரண்டல் என்று பதிவிட்டிருந்தார்.

இதற்கு, எலான் மஸ்க் பெயரைக் குறிப்பிடாமல், மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்திருந்தது. ‘நாட்டில் உள்ள செயற்கைக்கோள் சேவைகள் உள்பட அனைத்து தொலைத்தொடா்பு சேவைகளுக்கும் நியாயமான, பாகுபாடற்ற நடைமுறைகள் அமலில் உள்ளன. இந்த விதிமுறைகளை நிறுவனங்கள் முழுமையாகப் பின்பற்றுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது.

மீண்டும் எலான் மஸ்க் இது குறித்து வெளியிட்டிருக்கும் எக்ஸ் பதிவு பேசுபொருளாகியிருக்கிறது.

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