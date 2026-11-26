கோச்சடை பகுதியில் நாளை மின் தடை
மதுரை கோச்சடைப் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (நவ. 28) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
மின் தடை... - கோப்புப் படம்
மதுரை கோச்சடைப் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (நவ. 28) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து மதுரை பெருநகா் மேற்கு கோட்டச் செயற்பொறியாளா் லதா வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
அரசரடி துணை மின் நிலையத்தில் கோச்சடை உயரழுத்த மின்பாதையில் சனிக்கிழமை மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளன. இதனால், டோக்நகா் 1 முதல் 4-ஆவது தெரு, அசோக்நகா் 1 முதல் 5-ஆவது தெரு வரை, சாந்திநகா், அலுவலா்நகா், வைகை குடியிருப்பு, அங்காளஈஸ்வரிநகா், எஸ்.கே.வி.நகா், மயில்வேல் முருகன்நகா், ஜெயபாரத், கோச்சடை மந்தை பகுதிகளில் அன்று காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.
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