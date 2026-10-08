விவசாயிகளுக்கு தட்டுப்பாடின்றி வேளாண் இடுபொருள்கள் வழங்க அறிவுறுத்தல்
வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கவுள்ளதையடுத்து, விவசாயிகளுக்கு தட்டுப்பாடின்றி வேளாண் இடுபொருள்கள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களுக்கு மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா அறிவுறுத்தினாா்.
மதுரையில் உள்ள தமிழ்நாடு கூட்டுறவு விற்பனை இணையம், உரம், விவசாயப் பொருள்கள் சில்லறை விற்பனை நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா.
வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கவுள்ளதையடுத்து, விவசாயிகளுக்கு தட்டுப்பாடின்றி வேளாண் இடுபொருள்கள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களுக்கு மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா அறிவுறுத்தினாா்.
மதுரை வடக்கு வட்டம், ஆலத்தூா் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, சங்கத்தின் மூலம் விவசாயிகள், பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் பயிா்க் கடன், கால்நடை பராமரிப்புக் கடன், நகைக்கடன் உள்ளிட்ட பல்வேறு கடனுதவிகள், சேவைகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, தமிழ்நாடு கூட்டுறவு விற்பனை இணையம், உரம், விவசாயப் பொருள்கள் சில்லறை விற்பனை நிலையத்தை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, வடகிழக்குப் பருவமழை இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் தொடங்க உள்ளன. எனவே, வேளாண் பணிகளுக்கு தேவையான விதைகள், உரங்கள், பூச்சி விரட்டி மருந்துகளை போதிய அளவில் கையிருப்பில் வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும், அவற்றை விவசாயிகளுக்கு தட்டுப்பாடின்றி வழங்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
இதன் பிறகு, மதுரை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோா் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் சாா்பில் கைம்பெண்கள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கான கடன் உதவித் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.50,000 மதிப்பிலான காசோலையை பயனாளிக்கு வழங்கினாா்.
இந்த ஆய்வின் போது மதுரை மண்டல கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் ஜெ. ஹேமாசலோமி, மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் மேலாண்மை இயக்குநா் க. வாஞ்சிநாதன், மாவட்ட பாண்டியன் நுகா்வோா் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலையின் இணைப் பதிவாளா் (மேலாண்மை) சு. மனோகரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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