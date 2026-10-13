சாலைப் பணிகளை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும்: ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்
மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் சேதமடைந்த சாலைகளை விரைந்து சீரமைக்க வேண்டுமென அலுவலா்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா அறிவுறுத்தினாா்.
மதுரை வைகை தென்கரை சாலையில் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா. உடன், மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ்குமாா் உள்ளிட்டோா்.
மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் சேதமடைந்த சாலைகளை விரைந்து சீரமைக்க வேண்டுமென அலுவலா்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா அறிவுறுத்தினாா்.
மதுரை அழகா்கோவில் சாலை, செல்லூா் வைகை வடகரை சாலை, தென்கரை சாலை, செல்லூா் பாலம் ஸ்டேஷன் சாலை, தத்தனேரி சாலை, பாலமேடு சாலை, ஆனையூா் - ஆனந்தா நகா் சாலை, குலமங்கலம் முதன்மைச் சாலை ஆகிய பகுதிகளில் சேதமடைந்த சாலைகளையும், சாலை சீரமைப்புப் பணிகளையும் ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, சேதமடைந்த சாலைகளை துல்லியமாகக் கண்டறிந்து அவற்றை விரைந்து சீரமைக்க நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக மாநகராட்சிப் பகுதி சாலைகளில் மேடு, பள்ளங்கள், சேதங்கள் இல்லாதவாறு விரைவாக சீரமைக்க வேண்டும் என தொடா்புடையத் துறை அலுவலா்களுக்கு ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.
மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ் குமாா், நெடுஞ்சாலைத் துறை அலுவலா்கள், மாநகராட்சி அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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