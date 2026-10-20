பேருந்து நிலையங்களில் குவிந்த பயணிகள்
தொடா் விடுமுறை நிறைவு பெற்றதை அடுத்து, சொந்த அலுவல் பணி நிமித்தமாக வெளியூா்களுக்குச் செல்லும் பொதுமக்கள் மதுரை மாட்டுத்தாவணி, ஆரப்பாளையம், பெரியாா் நிலையம் ஆகிய பேருந்து நிலையங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகளவில் கூடினா்.
தொடா் விடுமுறை நிறைவு பெற்றதை அடுத்து, அலுவல் பணி நிமித்தமாக வெளியூா் செல்வதற்காக மதுரை மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை குவிந்த பயணிகள்.
தொடா் விடுமுறை நிறைவு பெற்றதை அடுத்து, சொந்த அலுவல் பணி நிமித்தமாக வெளியூா்களுக்குச் செல்லும் பொதுமக்கள் மதுரை மாட்டுத்தாவணி, ஆரப்பாளையம், பெரியாா் நிலையம் ஆகிய பேருந்து நிலையங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகளவில் கூடினா்.
மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகா்,தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள், கோவை, ஈரோடு, கரூா், நாமக்கல், திருச்சி, விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டை, சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பல்வேறு நிலைகளில் பணியாற்றி வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகிய தினத்தை தொடா்ந்து ஆயுத பூஜை, விஜயதசமியை முன்னிட்டு திங்கள்கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமை என 4 நாள்கள் தொடா் விடுமுறை விடப்பட்டது. இதன் காரணமாக, வட மாவட்டங்களில் ஆசிரியா், அரசுப் பணி என பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றுவோா் தங்கள் சொந்த ஊா்களுக்கு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு வந்தனா். தொடா் விடுமுறை நிறைவு பெற்றதை அடுத்து, அவரவா் அலுவல் நிமித்தமாக செவ்வாய்க்கிழமை மாலை வெளியூா்களுக்கு புறப்பட்டனா்.
இதனால், மதுரை மாட்டுத்தாவணி, ஆரப்பாளையம், பெரியாா் பேருந்து நிலையங்களில் பயணிகள் அதிகளவில் குவிந்தனா். பயணிகள் பயன்பெறும் வகையில் அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில் கூடுதல் பேருந்து வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன. இந்தப் பேருந்துகள் குறிப்பிட்ட இடைவெளி அதாவது குறைந்தது 30 நிமிடங்களுக்கு ஒரு பேருந்து இயக்கப்பட்டதால் பயணிகள் மிகவும் அவதிக்குள்ளாகினா். குறிப்பாக, திருச்சி, விழுப்புரம், சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களுக்கு குறைந்த அளவிலான பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதேபோல, மதுரை ரயில் நிலையத்திலும் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது.
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