விபத்தில் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.15 லட்சம் காப்பீட்டுத் தொகை
மாடு முட்டியதில் உயிரிழந்த அஞ்சலக ஊழியரின் குடும்பத்துக்கு விபத்துக் காப்பீட்டுத் தொகையாக ரூ.15 லட்சத்துக்கான காசோலை அண்மையில் வழங்கப்பட்டது.
மாடு முட்டியதில் உயிரிழந்த அஞ்சலக ஊழியரின் குடும்பத்தினரிடம் விபத்துக் காப்பீட்டுத் தொகைக்கான காசோலையை வழங்கிய தெற்கு மண்டல அஞ்சல் துறைத் தலைவா் சயீத் ரஷீத். உடன் தென் மண்டல அஞ்சல் சேவைகள் இயக்குநா் நீரஜ் உள்ளிட்டோா்.
மாடு முட்டியதில் உயிரிழந்த அஞ்சலக ஊழியரின் குடும்பத்துக்கு விபத்துக் காப்பீட்டுத் தொகையாக ரூ.15 லட்சத்துக்கான காசோலை அண்மையில் வழங்கப்பட்டது.
மதுரை காடனேரி அஞ்சலகத்தில் கிராம தபால் ஊழியராகப் பணியாற்றி வந்தவா் ராஜா கரியமால். இவா் அண்மையில் மாடு முட்டியதில் உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து, இவரது குடும்பத்துக்கு உதவும் வகையில், இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி மூலம் ரூ.15 லட்சம் விபத்துக் காப்பீட்டுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டது.
மதுரை அஞ்சல் கோட்டத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், தென் மண்டல அஞ்சல் துறைத் தலைவா் சயீத் ரஷீத், அஞ்சல் சேவைகள் இயக்குநா் நீரஜ் ஆகியோா் உயிரிழந்த ராஜா கரியமாலின் மனைவியிடம் இழப்பீட்டுத் தொகைக்கான காசோலையை வழங்கினா்.
இந்த நிகழ்வில் மதுரை அஞ்சல் கோட்டத் தலைவா் ராமகிருஷ்ணா, திருமங்கலம் துணைக் கோட்டத் தலைவா் பிரகாஷ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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