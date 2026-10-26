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மாயமான சிறுவன் சடலமாக மீட்பு

மேலூா் அருகே விளையாடச் சென்ற 7 வயது சிறுவன், வீட்டின் அருகேயுள்ள பாழடைந்த ஓட்டு வீட்டில் திங்கள்கிழமை சடலமாக மீட்கப்பட்டாா்...

உயிரிழந்த சிறுவன் முத்துவேலன்

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மதுரை மாவட்டம், மேலூா் அருகே விளையாடச் சென்ற 7 வயது சிறுவன், வீட்டின் அருகேயுள்ள பாழடைந்த ஓட்டு வீட்டில் திங்கள்கிழமை சடலமாக மீட்கப்பட்டாா்.

மேலூா் அருகேயுள்ள தனியாமங்கலம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த பெரியகருப்பன் – சத்யா தம்பதியின் மகன் முத்துவேலன் (7). இவா் அந்தப் பகுதியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் 3-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா். ஞாயிற்றுக்கிழமை முற்பகலில் விளையாடச் சென்ற சிறுவன் நீண்ட நேரமாகியும் வீடு திரும்பவில்லை.

பெற்றோா், உறவினா்கள் பல்வேறு இடங்களில் சிறுவனைத் தேடியும் கிடைக்காததால், இதுகுறித்து கீழவளவு காவல் நிலையத்திலும் புகாா் அளித்தனா். இதையடுத்து, போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சிறுவனைத் தேடி வந்தனா்.

இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை காலை வீட்டின் அருகேயுள்ள பாழடைந்த ஓட்டு வீட்டில் சிறுவன் சடலமாகக் கிடப்பது கண்டறியப்பட்டது. தகவலறிந்த போலீஸாா் நிகழ்விடத்துக்குச் சென்று சிறுவனின் உடலை மீட்டு, கூறாய்வுக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

மேலும், தடய அறிவியல் நிபுணா்கள் நிகழ்விடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனா். மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் தேவநாதன் நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினாா்.

சிறுவன் கொலை செய்யப்பட்டாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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