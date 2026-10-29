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மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் உண்டியல் வசூல் ரூ. 1.31 கோடி

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில், இதன் துணைக் கோயில்களின் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ. 1.31 கோடி கிடைத்தது.

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மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில், இதன் துணைக் கோயில்களின் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ. 1.31 கோடி கிடைத்தது.

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில், இதன் 10 துணைக் கோயில்களின் உண்டியல் காணிக்கைகளை எண்ணும் பணி, கோயில் செயல் அலுவலரும், அறநிலையத் துறை இணை ஆணையருமான க. செல்லத்துரை தலைமையில், உதவி ஆணையா் இரா. முத்துராமலிங்கம் முன்னிலையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில் ரொக்கமாக ரூ. 1.31 கோடியும், பலமாற்று பொன் இனங்கள் 256 கிராமும், பலமாற்று வெள்ளி இனங்கள் 710 கிராமும், வெளிநாட்டுப் பணத்தாள்கள் 145-ம் காணிக்கையாகக் கிடைக்கப் பெற்றன.

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