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மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் உண்டியல் வசூல் ரூ. 2 கோடி

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில், அதன் துணைக் கோயில்களின் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ. 2 கோடி கிடைத்தது.

மீனாட்சியம்மன் கோயில் - கோப்புப் படம்

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மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில், அதன் துணைக் கோயில்களின் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ. 2 கோடி கிடைத்தது.

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில், இதன் 10 துணைக் கோயில்களின் உண்டியல் காணிக்கைகள் எண்ணும் பணி, கோயில் செயல் அலுவலரும், இந்த சமய அறநிலையத் துறை இணை ஆணையருமான க. செல்லத்துரை தலைமையில், உதவி ஆணையா் இரா. முத்துராமலிங்கம் முன்னிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில் ரொக்கமாக ரூ. 2 கோடியும், பலமாற்று பொன் இனங்கள் 564 கிராமும், பலமாற்று வெள்ளி இனங்கள் 1,040 கிராமும், அயல்நாட்டு பணத் தாள்கள் 522- ம் காணிக்கையாகக் கிடைத்தன.

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