மீனாட்சி சுந்தரேசுரவா் கோயிலில் திருக்காா்த்திகை உத்ஸவ கொடியேற்றம்
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் திருக்காா்த்திகை உத்ஸவ கொடியேற்றம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கொடியேற்றத்தின்போது எழுந்தருளிய பிரியாவிடையுடன் சுந்தரேசுவரா்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் திருக்காா்த்திகை உத்ஸவ கொடியேற்றம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
முன்னதாக சிறப்பு பூஜைகளுக்குப் பிறகு மீனாட்சி அம்மனும், பிரியாவிடையுடன் சுந்தரேசுவரரும் சிறப்பு அலங்காரத்தில் புறப்பாடாகி, கம்பத்தடி மண்டபத்தில் உள்ள தங்கக் கொடிமரம் முன் எழுந்தருளினா். இதையடுத்து, சுவாமி, அம்பாளுக்கும், கொடிமரத்துக்கும் ஐதீக முறைப்படி பூஜைகள் நடைபெற்றன. பிறகு, மேளதாளங்களும், வேதமந்திரங்களும் முழங்க காலை 10.40 மணியளவில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.
இதில் கோயில் செயல் அலுவலரும், அறநிலையத் துறை இணை ஆணையருமான நா. சுரேஷ், கோயில் அறங்காவலா்கள், திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
பின்னா், மீனாட்சி அம்மன், பிரியாவிடையுடன் சுந்தரேசுவரா் பஞ்சமூா்த்திகளாக ஆடி வீதிகளில் வலம் வந்தனா். காலை, மாலை இருவேளைகளிலும் இந்த வீதியுலா நடைபெற்றது. இந்த உத்ஸவம் வருகிற 27-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
லட்சதீபம்... திருக்காா்த்திகை தினமான வருகிற 24- ஆம் தேதி மீனாட்சி சுந்தரேசுரவா் கோயிலில் லட்சதீபம் ஏற்றப்படுகிறது. அன்றைய தினம் இரவு கீழமாசி வீதியில் அம்மன் தேரடி அருகிலும், பூக்கடைத் தெருவில் சுவாமி தேரடி அருகிலும் சொக்கப்பனை ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெறுகிறது.
கொடியேற்றத்தின்போது எழுந்தருளிய மீனாட்சி அம்மன்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் புதன்கிழமை திருக்காா்த்திகை உத்ஸவ கொடியேற்றத்தைத் தொடா்ந்து கொடிமரத்துக்கு நடைபெற்ற மகா தீபாராதனை.
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