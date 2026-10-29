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குடியரசு துணைத் தலைவா் வருகை: ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை

குடியரசு துணைத் தலைவா் வருகையையொட்டி, மதுரை மாவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 30) ட்ரோன்களை பறக்க விடுவதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது.

Vice President C.P. Radhakrishnan

குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் - கோப்புப் படம்

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குடியரசு துணைத் தலைவா் வருகையையொட்டி, மதுரை மாவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 30) ட்ரோன்களை பறக்க விடுவதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் நடைபெறும் தேவா் ஜெயந்தி விழாவில் பங்கேற்பதற்காக குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெள்ளிக்கிழமை காலை விமானம் மூலம் மதுரைக்கு வருகிறாா். மதுரை விமான நிலையத்திலிருந்து ஹெலிகாப்டா் மூலம் பசும்பொன் செல்கிறாா்.

இதையொட்டி, மதுரை மாநகா், மாவட்டப் பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை ட்ரோன்களை பறக்க விடுவதற்குத் தடை விதித்து மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா உத்தரவிட்டாா்.

இந்த அறிவுறுத்தலை மீறுவோா் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

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