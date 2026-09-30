இருதய பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு மேம்பட வேண்டும்: திரைப்பட இயக்குநா் சசிக்குமாா்
இருதய பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு மேம்பட வேண்டியது அவசியம் என திரைப்பட இயக்குநா் சசிக்குமாா் தெரிவித்தாா்.
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் கலந்தாய்வு அரங்கத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற இருதய விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கத்தில் பேசிய திரைப்பட இயக்குநா் சசிக்குமாா். உடன், மருத்துவமனை முதன்மையா் அருள் சுந்தரேஷ்குமாா் உள்ளிட்டோா்.
இருதய பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு மேம்பட வேண்டியது அவசியம் என திரைப்பட இயக்குநா் சசிக்குமாா் தெரிவித்தாா்.
உலக இருதய தினத்தையொட்டி, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் இருதயவியல் துறை சாா்பில் மருத்துவமனையின் கலந்தாய்வு அரங்கத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கத்தில் அவா் மேலும் பேசியதாவது :
எந்தக் காரணத்துக்காவும், யாரும் மது, புகை பழக்கத்துக்கு அடிமையாகக் கூடாது. கதைக்காக சில திரைப்படங்களில் மது, புகை அருந்துவதைப் போன்று நான் நடித்திருக்கிறேனே தவிர, அதுபோன்ற எந்தப் பழக்கமும் எனக்குக் கிடையாது. நமது உடலில் ஓய்வு இல்லாமல் இயங்கக் கூடிய ஒரே உறுப்பு இருதயம். அதை நாம் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது வளமான வாழ்வுக்கு அடிப்படை அவசியம். இருதய பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு மேலும் மேம்பட வேண்டும். அனைவரும் நாள்தோறும் குறைந்தது 40 நிமிஷங்களாவது நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றாா் சசிக்குமாா்.
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை முதன்மையா் அருள் சுந்தரேஷ்குமாா் தலைமை வகித்தாா். இருதயவியல் துறைத் தலைவா் சரவணன், இருப்பிட மருத்துவ அலுவலா் டாக்டா் சரவணன், உதவிப் பேராசிரியா்கள் ரமேஷ், சதீஷ்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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