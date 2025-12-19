அனுமன் ஜெயந்தி: கோயில்களில் பக்தா்கள் தரிசனம்
திருவாடானை, திருப்பத்தூா், மானாமதுரை ஆஞ்சநேயா் கோயில்களில் அனுமன் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு, நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் திரளான பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை ஜெயவீர ஆஞ்சநேயா் கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமை அனுமன் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு காலை கணபதி ஹோமம், நவக்கிரக ஹோமத்ைத் தொடா்ந்து, அபிஷேக ஆராதனைகள், 108 சங்காபிஷேகம், லட்சாா்ச்சனை நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். இதைத்தொடா்ந்து பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது
இதேபோல, திருவாடானை அருகேயுள்ள அஞ்சுகோட்டையில் பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயா் கோயிலில் கணபதி ஹோமம், சுதா்சன ஹோமம், தன்வந்திரி ஹோமம், பாராயணம் நடைபெற்றது. இதைத்தொடா்ந்து சிறப்பு அபிஷேகம், திருமஞ்சனம், அலங்காரம், தீபாராதனை நடைபெற்றது. இங்கு திரளான பக்தா்கள்ஸ பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். பின்னா் பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
திருப்பத்தூா்: திருப்பத்தூா் மேலக்கோட்டை வீர ஆஞ்சநேயா் கோயிலில் அதிகாலை 4 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனத்துக்கு அனுமதிக்கப்பட்டனா். காலை 7 மணிக்கு உற்சவருக்கு பால், தயிா், திருமஞ்சனம், இளநீா், மஞ்சள் உள்ளிட்ட 16 வகையான திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு அலங்காரத்தில் தீபாராதனை நடைபெற்றது. பின்னா், மாலை 4 மணிக்கு மூலவா் வெண்ணெய்க் காப்பு அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். பக்தா்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமிதரிசனம் மேற்கொண்டனா்.
இரவு 7 மணிக்கு உற்சவா் மின்னொளி ரதத்தில் முக்கிய வீதிகள் வழியாக திருவீதி உலா வந்தாா்.
இதேபோல, ஆதித்திருத்தளிநாதா் கோயிலில் அருள்பாலிக்கும் அனுமன், சந்தனக்காப்பு அலங்காரத்தில் தீப, தூப ஆராதனைகள் நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
மானாமதுரை:
மானாமதுரை வைகையாற்றுப் பாலம் அருகேள்ள ஜெய வீர ஆஞ்சநேயா் கோயிலில் மூலவருக்கு அபிஷேகங்கள் நடத்தி வடை மாலை, துளசி மாலை சாற்றி சிறப்பு அலங்காரம் செய்து பூஜைகள், தீபாரதனைகள் நடைபெற்றன. இதேபோல, ஆலமரத்தடி ஆஞ்சநேயா் கோயிலில் சுவாமிக்கு 1,008 வடை மாலை சாத்தி பூஜைகள், தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. வீர அழகா் கோயிலில் தெற்கு முகம் நோக்கி எழுந்தருளிய ஜெய வீர ஆஞ்சநேயா், பிருந்தாவனம் வீர ஆஞ்சநேயா் கோயில்களிலும் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.