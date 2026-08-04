மூதாட்டி அடித்துக் கொலை: தந்தை, மகன் கைது

திருவாடானை அருகே கல்லூா் கிராமத்தில் நிலத் தககாறில் மூதாட்டி கட்டையால் தாக்கிக் கொலை செய்யப்பட்டாா். இது தொடா்பாக தந்தை, மகனை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை அருகேயுள்ள கல்லூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த சின்னக்கண்ணு மனைவி எழுவக்காள் (70). இவரது கணவா் 10 ஆண்சுகளுக்கு முன்பு இறந்து விட்டாா். இவரது மகன் கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், எழுவக்காளுக்கும் பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வரும் காளிமுத்து (74), அவரது மகன் லட்சுமணன் (35) ஆகியோருக்கும் நிலம் சம்பந்தமாக முன்விரோதம் இருந்து வந்தது.
இந்த விவகாரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை இவா்களிடையே மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது ,ஆத்திரம் அடைந்த காளிமுத்து , லட்சுமணன் ஆகிய இருவரும் கட்டையால் தாக்கியதில் எழுவக்காள் சம்பவ இடத்திலேய உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த திருவாடானை போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று உடலைக் கைபற்றி கூறாய்வுக்காக திருவாடானை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து காளிமுத்து, லட்சுமணன் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா்.
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