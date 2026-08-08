ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடி அரசுக் கலைக் கல்லூரியில் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
போதைப் பொருள் தடுப்புக் குழு சாா்பில், நடைபெற்ற பேரணிக்கு கல்லூரி முதல்வா் அறிவழகன் தலைமை வகித்தாா். அனைத்துத் துறை தலைவா்கள் முன்னிலை வகித்தனா். காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ஜாபா் சித்திக் பேரணியைத் தொடங்கிவைத்தாா்.
கல்லூரியில் தொடங்கிய பேரணியில் மாணவ, மாணவிகள் போதைப் பொருள்களை தவிா்ப்போம், போதை இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்குவோம் என்ற பதாகைகளை ஏந்தி சந்தைக்கடை தெரு, பேருந்து நிலையம் வரை சென்றனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, போதை ஒழிப்பு உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனா்.
கல்லூரி போதைப் பொருள் தடுப்புக் குழு அலுவலா் விஜயகுமாா் நன்றி கூறினாா்.
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