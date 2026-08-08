கமுதியில் தங்கும் விடுதியில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு

கமுதியில் தனியாா் தங்கும் விடுதியில் வியாழக்கிழமை இரவு பெட்ரோல் குண்டு வீசிய மா்ம நபா்கள் குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி கண்ணாப்பட்டியில் தனியாருக்குச் சொந்தமான தங்கும் விடுதி உள்ளது. இந்த விடுதி மீது வியாழக்கிழமை இரவு இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மா்ம நபா்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசிவிட்டு தப்பிச் சென்றனா்.
தகவலறிந்து அங்கு வந்த போலீஸாா் அந்தப் பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்தனா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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