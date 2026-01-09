ராமநாதபுரம்
அஷ்டமி பூப்பிதஷிணம் படிப்போடுதல்: ராமநாதசுவாமி கோயில் நடை நாளை அடைப்பு
அஷ்டமி பூப்பிதஷிணம் படிப்போடுதலையொட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜன. 11) கோயில் நடை அடைக்கப்படும் என இணை ஆணையா் செல்லத்துரை தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து வெள்ளிக்கிழமை அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: அஷ்டமி பூப்பிதஷிணம் படிப்போடுதல், பஞ்சமூா்த்திகள் எழுந்தருளல் ஆகியவற்றையொட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை ராமநாதசுவாமி கோயில் அதிகாலை 3 மணிக்கு நடை திறந்து 3.3 மணி முதல் 4 மணி வரை ஸ்படிக லிங்க தரிசனம் நடைபெறும்.
இதைத் தொடா்ந்து காலசந்தி பூஜையும், பஞ்சமூா்த்திகள் எழுந்தருளல் நிகழ்வும் நடைபெறுகின்றன. பிறகு காலை 7 மணி முதல் நண்பகல் 12 வரை கோயில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும். 12 மணிக்கு மேல் சுவாமி கோயில் திரும்பியதும் பொது தரிசனம், உச்சிகால பூஜை நடைபெறும் என்றாா் அவா்.