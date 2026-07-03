Dinamani
டெலிகிராம், சிக்னலுக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ்நீட், ஜேஇஇ அடிப்படையில் சோ்க்கை: பொதுத் தோ்வு மதிப்பெண்ணுக்கு 50% முக்கியத்துவம் அளிக்க பரிசீலனைசிறப்பு ‘டெட்’ தோ்வு நாளை தொடக்கம்ஜூன் மாதத்தில் யுபிஐ தளத்தில் 2,272 கோடி பரிவா்த்தனைகள்ஜூலை 20-இல் நீட் மறுதோ்வு முடிவுகள்சொத்து வரி வசூலிக்க இன்றுமுதல் சிறப்பு முகாம்பிரான்ஸில் தீவிரமடையும் காட்டுத் தீ: 2,200 ஏக்கா் நிலங்கள் எரிந்து சாம்பல்பெரு நிறுவன நிதி குறித்த 3 நாள்கள் கல்வி சாா் மாநாடு: சென்னை ஐஐடி-யில் இன்று தொடக்கம்அமா்நாத் புனித யாத்திரை இன்று தொடக்கம்: ஜம்முவில் இருந்து முதல் குழு புறப்பாடு
/
ராமநாதபுரம்

கீழக்கரை அருகே ரூ.20 லட்சம் கஞ்சா பறிமுதல்: மூவா் கைது

கீழக்கரை அருகே ரூ.20 லட்சம் மதிப்பிலான 46 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைப்பற்றி மூவரைக் கைது செய்தனா்.

News image

கைது செய்யப்பட்ட மூவா்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கீழக்கரை அருகே ரூ.20 லட்சம் மதிப்பிலான 46 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைப்பற்றி மூவரைக் கைது செய்தனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கீழக்கரை அருகே இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக கஞ்சா பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ராமநாதபுரம் கியூ பிரிவு போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதைத் தொடா்ந்து, போலீஸாா் புதுமாயகுளம் அருகே நயினாரப்பா தா்ஹா பகுதியில் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, போலீஸாரைக் கண்டதும் 3 போ் இரு சக்கர வாகனத்தை போட்டுவிட்டு தப்பிச் செல்ல முயன்றனா்.

அப்போது, கியூ பிரிவு ஆய்வாளா் ஜீவமணி தா்மராஜன் தலைமையிலான போலீஸாா் அவா்களை விரட்டி பிடித்தனா். இரு சக்கர வாகனத்தில் 2 மூட்டைகளில் 46 கிலோ கஞ்சா இருந்தது.

விசாரணையில் பிடிபட்டவா்கள் மாயகுளத்தை சோ்ந்த அப்துல் லத்தீப் மகன் ஹைருல் முஷரப் (25), முகம்மது யாசின் மகன் முகம்மது ஜெசிா் கான் (29), சேக் நயினா முகம்மது மகன் கருணை முஹம்மது அனஸ்கான் (45) என தெரிய வந்தது. பின்னா், கஞ்சா மூட்டைகள், இரு சக்கர வாகனம், பிடிபட்ட மூவரையும் ராமநாதபுரம் போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸில் ஒப்படைத்தனா்.

மூவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சாவின் சா்வதேச மதிப்பு ரூ. 20 லட்சம் என்றும், கஞ்சாவை இலங்கைக்கு கடத்த இருந்ததாகவும் போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.

Story image

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கஞ்சா கடத்திய 3 சிறுவா்கள் உள்பட 4 போ் கைது

கஞ்சா கடத்திய 3 சிறுவா்கள் உள்பட 4 போ் கைது

வாகனங்களில் கஞ்சா கடத்தல்: 3 போ் கைது; 4.3 கிலோ பறிமுதல்

வாகனங்களில் கஞ்சா கடத்தல்: 3 போ் கைது; 4.3 கிலோ பறிமுதல்

மது, கஞ்சா விற்பனை: 3 போ் கைது

மது, கஞ்சா விற்பனை: 3 போ் கைது

மாணவா்களுக்கு கஞ்சா விற்றதாக இரு இளைஞா்கள் கைது

மாணவா்களுக்கு கஞ்சா விற்றதாக இரு இளைஞா்கள் கைது

விடியோக்கள்

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples