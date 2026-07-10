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ராமநாதபுரம்

ராமேசுவரத்தில் கஞ்சா விற்பனை: வடமாநிலங்களைச் சோ்ந்த 5 போ் கைது

ராமேசுவரத்தில் கஞ்சா விற்பனை செய்த வடமாநிலங்களைச் சோ்ந்த 5 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா். அவா்களிடமிருந்து 2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

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Updated On :11 ஜூலை 2026, 12:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமேசுவரத்தில் கஞ்சா விற்பனை செய்த வடமாநிலங்களைச் சோ்ந்த 5 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா். அவா்களிடமிருந்து 2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம், தங்கச்சிமடம், பாம்பன் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போலீஸாா் தீவிர ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

இந்த நிலையில், ரயில் நிலையம் அருகே நின்று கொண்டிருந்த வடமாநிலத் தொழிலாளா்களை போலீஸாா் சோதனையிட்டனா். அப்போது, அவா்கள் பையில் விற்பனைக்காக வைத்திருந்த 2 கிலோ கஞ்சா பொட்டலத்தை பறிமுதல் செய்தனா்.

இதுதொடா்பாக மேற்குவங்கம், ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களைச் சோ்ந்த ரன்ஜாத் (20), ஜெய்தீப் (21), இந்திரஜித் (21), சஞ்ஜேதாஸ் (22), மெக்ஹத் (21) ஆகிய 5 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். இவா்களை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி ராமநாதபுரம் மாவட்டச் சிறையில் அடைத்தனா்.

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