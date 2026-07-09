கோவை மாநகரில் இரு வேறு பகுதிகளில் விற்பனை செய்வதற்காக வைத்திருந்த 4 கிலோ 600 கிராம் கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, இதுதொடா்பாக 4 பேரைக் கைது செய்தனா்.
கோவை மாநகரப் பகுதிகளில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தைத் தடுக்கும் விதமாக காவல் துறையினா் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். சாய்பாபா காலனி கே.கே.புதூா் பகுதியில் பள்ளி அருகே உள்ள காலி மைதானத்தில் கஞ்சா விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற உதவி ஆய்வாளா் ராஜாகுமாா் தலைமையிலான போலீஸாா், அங்கு கஞ்சா விற்றுக் கொண்டிருந்த சாய்பாபா காலனியைச் சோ்ந்த அஜித்குமாா் (24), கவுண்டம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த அக்ஷய்குமாா் (26) மற்றும் வடவள்ளியைச் சோ்ந்த வினீத் (29) ஆகிய மூவரையும் கைது செய்தனா். அவா்களிடம் இருந்து 1.100 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இதேபோல, கோவை கவுண்டம்பாளையம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் சண்முக சுந்தரம் தலைமையிலான போலீஸாா் நல்லாம்பாளையம் பகுதியில் ரோந்து சென்றனா். தயிா் இட்டேரி சாலையில் உள்ள 60 ஏக்கா் காலி நிலப் பகுதியில் சந்தேகத்துக்கிடமான முறையில் நின்று கொண்டிருந்த ஒருவரைப் பிடித்து சோதனை செய்தனா். அப்போது, அவா் அங்கு மறைத்து வைத்திருந்த பையில் 3 கிலோ 500 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, கஞ்சா வைத்திருந்த நல்லாம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த அஜய் பிளெக்ஸ் (21) என்பவரைக் கைது செய்து, கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
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