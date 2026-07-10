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ராமநாதபுரம்

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: போக்சோ சட்டத்தில் முதியவா் கைது

சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த முதியவரை போலீஸாா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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Updated On :11 ஜூலை 2026, 12:16 am IST

Chennai

சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த முதியவரை போலீஸாா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடி அருகேயுள்ள கிராமத்தில் கணவன் உயிரிழந்த நிலையில், தனது 15 வயது மகளுடன் பெண் தனியாக வசித்து வந்தாா். இந்த வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்த 73 வயது முதியவா் அந்தச் சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தாா். இதனால் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியை, இவரது தாய் பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றாா்.

அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் சிறுமி கா்ப்பமானதை உறுதி செய்தனா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், பரமக்குடி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து முதியவரைக் கைது செய்தனா்.

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